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Руc Тат
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Общество 29 июля 2023 14:30

Из-за возведения Вознесенского тракта в Казани временно закроют участок улицы Фучика

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Из-за возведения Вознесенского тракта в Казани временно закроют участок улицы Фучика
Фото: © «Татар-информ»

Из-за переустройства инженерных сетей в рамках строительства Вознесенского тракта в Казани на 20 дней ограничат движение по улице Юлиуса Фучика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что с 10 по 30 августа будет временно закрыт участок от улицы Закиева до Минской.

Строительство Вознесенского тракта разделено на два этапа. Работы на первом этапе, соединяющем улицу Гвардейская и проспект Победы, завершатся в этом году. Второй этап будет продолжен от проспекта Победы до трассы М7 «Волга».

#ограничение движения
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