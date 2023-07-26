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Опубликован список востребованных военно-учетных специальностей для службы по контракту
На сайте Герои Татарстана опубликован список востребованных военно-учетных специальностей для службы по контракту. Среди них – оператор БПЛА (беспилотного летательного аппарата), инженер-строитель, вычислитель (для артиллерийских систем), специалист связи, специалист-радиотехник, специалист по ремонту техники, фельдшер, санитар, водитель.
Отмечается, что пойти служить по контракту по специальностям фельдшер, санитар и специалист связи могут и женщины.
Официальный сайт набора на контрактную службу заработал в Татарстане в начале июля. На ресурсе размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Кроме того, в одном месте собрана вся информация о порядке поступления на военную службу контрактника.
Напомним также, что в Татарстане работает горячая линия по вопросам службы по контракту. Получить ответы на интересующие вопросы можно, позвонив по короткому номеру 117.
В Татарстане работают центры оформления на военную службу по контракту. Обратиться можно по адресам:
- Казань, Воровского, 25, «Батыр»
- Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, 11а
Документы также можно подать по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1 или в военный комиссариат по месту жительства.
О работе контакт-центра горячей линии 117 по вопросам контрактной службы читайте в материале «Татар-информа» «Самый частый вопрос: „Куда пойти, чтобы заключить контракт?”».
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