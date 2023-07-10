В Татарстане заработал официальный сайт для будущих контрактников

В Татарстане заработал официальный сайт набора на контрактную службу.

На новом ресурсе размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Кроме того, в одном месте собрана вся информация о порядке поступления на военную службу контрактника.

На сайте сначала отображается информация о денежном довольствии контрактников. Единовременно при заключении контракта боец может рассчитывать на выплату в размере 195 тысяч рублей, а ежемесячные выплаты на зоне СВО составляют от 204 тысяч рублей.

Также на сайте работает форма обратной связи: можно задать вопрос чат-боту, который ответит на все вопросы по теме.

Побробнее с условиями контрактной службы можно ознакомиться на сайте heroes-tatarstan.ru