Чтобы получить любую интересующую информацию о службе по контракту, необходимо позвонить на горячую линию 117

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Консультируем Челны и весь Татарстан»

Операторы контактного центра горячей линии 117 готовы ответить на любой вопрос о контрактной службе в ВС РФ и проконсультировать тех, кто желает заключить контракт.

В Набережных Челнах центр занимает весь этаж одного из зданий – здесь каждый день трудится около 60 человек. Такой же центр работает в Казани.

Чтобы получить любую интересующую информацию о службе по контракту, необходимо позвонить на горячую линию 117. По вопросам о частичной мобилизации продолжает работать горячая линия 122.

«Наш контактный центр открылся в марте 2023 года, мы занимаемся консультацией кандидатов на контрактную службу. За время работы горячей линии 117 поступило порядка 12 тысяч звонков на обе площадки – в Челны и в Казань», – рассказал операционный директор контактного центра Алексей Сиитов.

Алексей Сиитов: «Мы рассказываем кандидату о том, какие ему нужно собрать документы, сообщаем адрес ближайшего военкомата и его время работы» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По его словам, чаще всего кандидатов интересуют условия заключения контракта, какие есть ограничения по возрасту и здоровью.

«Самый частый вопрос: „Куда пойти, чтобы заключить контракт?” Мы рассказываем кандидату о том, какие ему нужно собрать документы, сообщаем адрес ближайшего военкомата и его время работы. Далее кандидат взаимодействует непосредственно с военным комиссариатом», – дополнил Сиитов.

Любой желающий из Татарстана также может обратиться в центр приема на контрактную службу «Батыр» в Казани. Там его проконсультируют, свяжут с рекрутером и помогут пройти медицинскую комиссию без очередей. Полное оформление займет у человека около суток, на следующий день в распределительном центре он уже будет подписывать контракт.

Полное оформление займет у человека около суток, на следующий день в распределительном центре он уже будет подписывать контракт Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас не бывает пропущенных вызовов»

Алексей Сиитов отметил, что контрактной службой в основном интересуются мужчины, уже имеющие боевой опыт, женщины, у которых есть медицинская специальность, и иностранцы.

Ключевые критерии отбора у женщин следующие: кандидат обязательно должна состоять на воинском учете, иметь медицинскую специальность и быть не старше 45 лет. А у кандидатов среди мужчин основные критерии — это возраст: от 18 до 65 лет – и состояние здоровья.

«Иностранцам необходимо обращаться напрямую в пункты отбора. Через 6 месяцев прохождения службы по контракту каждому иностранцу выдают гражданство России», – дополнил он.

Руководитель клиентского сервиса контакт-центра «Цифровые технологии» Елена Мирошниченко уточнила, что оба контакт-центра – и в Набережных Челнах, и в Казани – работают синхронно и могут подстраховать друг друга в случае большой нагрузки.

«Каждый звонок дойдет до оператора, и звонивший обязательно получит полную информацию по своему вопросу. У нас не бывает пропущенных вызовов. Каждый оператор должен грамотно ответить кандидату и не запутать его», – сказала она.

Главное требование к работникам контакт-центра – умение общаться грамотно и вежливо. Также важна стрессоустойчивость и базовый навык владения компьютером.

Ответы на вопросы кандидатов оператор контакт-центра берет из внутренней базы данных, которая обновляется в режиме реального времени. То есть если человек позвонил, а у оператора нет для него подходящего ответа, этот вопрос отправляют в Министерство цифрового развития Татарстана. Там через некоторое время дают официальный ответ и рассылают его руководителям контакт-центров. Они вносят информацию в базу данных и уведомляют операторов о его наличии. Потом человеку, интересовавшемуся этим вопросом, перезванивают.

Горячая линия работает круглосуточно и без перерывов.