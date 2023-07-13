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«Самый частый вопрос: „Куда пойти, чтобы заключить контракт?”»
О работе контакт-центра горячей линии 117 по вопросам контрактной службы рассказали сегодня журналистам в Набережных Челнах. Кто чаще всего звонит по этому номеру, какие критерии установлены для кандидатов в ряды в армии и почему услугами центра интересуются иностранцы – в репортаже «Татар-информа».
«Консультируем Челны и весь Татарстан»
Операторы контактного центра горячей линии 117 готовы ответить на любой вопрос о контрактной службе в ВС РФ и проконсультировать тех, кто желает заключить контракт.
В Набережных Челнах центр занимает весь этаж одного из зданий – здесь каждый день трудится около 60 человек. Такой же центр работает в Казани.
Чтобы получить любую интересующую информацию о службе по контракту, необходимо позвонить на горячую линию 117. По вопросам о частичной мобилизации продолжает работать горячая линия 122.
«Наш контактный центр открылся в марте 2023 года, мы занимаемся консультацией кандидатов на контрактную службу. За время работы горячей линии 117 поступило порядка 12 тысяч звонков на обе площадки – в Челны и в Казань», – рассказал операционный директор контактного центра Алексей Сиитов.
По его словам, чаще всего кандидатов интересуют условия заключения контракта, какие есть ограничения по возрасту и здоровью.
«Самый частый вопрос: „Куда пойти, чтобы заключить контракт?” Мы рассказываем кандидату о том, какие ему нужно собрать документы, сообщаем адрес ближайшего военкомата и его время работы. Далее кандидат взаимодействует непосредственно с военным комиссариатом», – дополнил Сиитов.
Любой желающий из Татарстана также может обратиться в центр приема на контрактную службу «Батыр» в Казани. Там его проконсультируют, свяжут с рекрутером и помогут пройти медицинскую комиссию без очередей. Полное оформление займет у человека около суток, на следующий день в распределительном центре он уже будет подписывать контракт.
«У нас не бывает пропущенных вызовов»
Алексей Сиитов отметил, что контрактной службой в основном интересуются мужчины, уже имеющие боевой опыт, женщины, у которых есть медицинская специальность, и иностранцы.
Ключевые критерии отбора у женщин следующие: кандидат обязательно должна состоять на воинском учете, иметь медицинскую специальность и быть не старше 45 лет. А у кандидатов среди мужчин основные критерии — это возраст: от 18 до 65 лет – и состояние здоровья.
«Иностранцам необходимо обращаться напрямую в пункты отбора. Через 6 месяцев прохождения службы по контракту каждому иностранцу выдают гражданство России», – дополнил он.
Руководитель клиентского сервиса контакт-центра «Цифровые технологии» Елена Мирошниченко уточнила, что оба контакт-центра – и в Набережных Челнах, и в Казани – работают синхронно и могут подстраховать друг друга в случае большой нагрузки.
«Каждый звонок дойдет до оператора, и звонивший обязательно получит полную информацию по своему вопросу. У нас не бывает пропущенных вызовов. Каждый оператор должен грамотно ответить кандидату и не запутать его», – сказала она.
Главное требование к работникам контакт-центра – умение общаться грамотно и вежливо. Также важна стрессоустойчивость и базовый навык владения компьютером.
Ответы на вопросы кандидатов оператор контакт-центра берет из внутренней базы данных, которая обновляется в режиме реального времени. То есть если человек позвонил, а у оператора нет для него подходящего ответа, этот вопрос отправляют в Министерство цифрового развития Татарстана. Там через некоторое время дают официальный ответ и рассылают его руководителям контакт-центров. Они вносят информацию в базу данных и уведомляют операторов о его наличии. Потом человеку, интересовавшемуся этим вопросом, перезванивают.
Горячая линия работает круглосуточно и без перерывов.
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