Опубликован проект планировки трех станций канатной дороги в Казани

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Появился проект межевания и планировки канатной дороги «Аэромост» в Казани. Объект будет состоять из трех станций и разместится на территории Вахитовского и Ново-Савиновского районов города. Проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

Первая станция будет находиться рядом с парком им.Горького — между ТРЦ «Корстон» и спортбазой «Ак Барс», вторая, пересадочная — поблизости от экстрим-парка «УРАМ» на ул.Подлужной. Третья станция расположится на правом берегу Казанки — рядом со стадионом «Ак Барс Арена» на ул.Чистопольской.

Площадь проектирования составляет 24,5 га, а эксплуатационная длина канатной дороги — 2,855 км. Расстояние между первой и второй станциями составит почти 1,2 км, между второй и третьей — 1,694 км.

Максимальная производительность канатной дороги по документации составит 2,4 тыс. человек в час, скорость движения — 6 м/сек. Предусмотрено 82 подвеса.

О планах построить канатную дорогу, которая объединит парк им.Горького и стадион «Ак Барс Арена», стало известно еще в 2021 году. Объем инвестиций в проект оценивался в 3 млрд рублей. Подробнее о проекте можно узнать в материале «Татар-информа» От «Салават Купере» до Салмачей: где развесят канатные дороги в Казани.