От «Салават Купере» до Салмачей: где развесят канатные дороги в Казани

По предварительным планам, первый этап включает в себя три не связанных между собой маршрута

Фото: © «Татар-информ»

Первый этап включает три маршрута

По задумке авторов проекта, канатных дорог в Казани должно быть несколько и построить их нужно в два этапа. Карту представил директор НПО «Гулливер» Дамир Алтынбаев. По предварительным планам, первый этап включает в себя три не связанных между собой маршрута:

от «Корстона» до стадиона «Ак Барс Арена»;

от Северного вокзала до жилого комплекса «Салават Купере»;

от Центрального стадиона до Верхнего Услона.

Второй этап частично свяжет между собой маршруты первого этапа и продолжит их до крупных жилых комплексов, а также создаст новые воздушные дороги. Таким образом, например, планируется соединить поселок Дербышки и транспортно-пересадочный узел «Компрессорный».

Карту представил директор НПО «Гулливер» Дамир Алтынбаев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, от Северного вокзала канатный путь должен пройти до поселка Салмачи, где разделится: одна ветка пойдет до жилого комплекса «Весна», а вторая до ЖК «Солнечный».

Помимо этого, Верхний Услон хотят дополнительно связать с Иннополисом, а «Корстон» – со Старо-Татарской слободой.

«Для Казани это перспективно и выгодно со всех точек зрения: это и удобство, и экономика, и готовые технологические схемы, которые себя оправдают с точки зрения надежности», – прокомментировал вице-президент Академии наук Республики Татарстан Вадим Хоменко.

Вадим Хоменко: «Для Казани это перспективно и выгодно со всех точек зрения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Безопаснее, чем на автомобиле

Несмотря на низкую популярность такого вида общественного транспорта, эксперты отмечают, что он гораздо экономичнее и безопаснее, нежели автомобильные перевозки.

Энергозатраты на одного пассажира, по словам Алтынбаева, на порядок ниже, чем у автобусов. При этом такой транспорт позволяет частично решить проблемы пробок, особенно в узких местах, где расширить дорогу нет никакой возможности.

«Сейчас расширяется Горьковское шоссе, но эффект от этого будет быстро потерян. Я долго работал в Москве и видел по 6-8 полос, которые все равно в пробках стоят», – добавил Алтынбаев.

По его словам, канатная дорога способна заместить свыше 100 автобусов или 2 тысячи автомобилей по своему направлению.

Также к плюсам канатных дорог можно добавить отсутствие шума при движении, экологичность, возможность работать в режиме 24/7, а также низкую кадровую потребность.

При ветре свыше 20 м/с есть риск столкновения встречных кабинок. Кроме того, их нельзя использовать при температуре ниже -30 Фото: ru.freepik.com

Кабинки с кондиционером и под сауну

В свою очередь президент ГК «Скадо» Александр Козловский отметил, что внутренний интерьер и техническое наполнение кабинок можно заказывать в любой комплектации. Поэтому можно предположить, что кабинки будут оборудованы кондиционерами и обогревателями для летних и зимних периодов.

Он добавил, что дополнительные опции могут стать очень востребованными на туристических маршрутах по городу и его пригородам.

«У нас случай был, когда у нас одну кабинку заказали под сауну. На ней, правда, никто так и не ездил, но она есть», – поделился Козловский.

Однако нужно учитывать, что у «воздушных трамваев» есть и некоторые ограничения. Козловский рассказал, что при ветре свыше 20 м/с есть риск столкновения встречных кабинок. Кроме того, их нельзя использовать при температуре ниже -30.

Существует стереотип, будто канатные дороги исключительно туристический вид транспорта Фото: © «Татар-информ»

Канатки не только туристический транспорт

Примечательно, что с таким количеством преимуществ канатные дороги не используются повсеместно. И одним из главных факторов такого пренебрежения глава «Гулливера» считает стереотип, будто канатные дороги исключительно туристический вид транспорта.

По словам Алтынбаева, во многих городах России власти города даже не рассматривают такой вид транспорта, причем это происходит из-за того, что люди банально не знают о такой возможности.

Планы, конечно, грандиозные. И можно вспомнить знаменитые «Нью-Васюки» из романа Ильфа и Петрова. Канатки обещают Казани не один год. И горожане с нетерпением ждут хотя бы дорогу до Верхнего Услона, которая могла бы стать не только туристическим видом транспорта, но и общественным – перевозить людей на работу в Казань и наоборот.

Фото на анонсе: ru.freepik.com