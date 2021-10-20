Опрос: половина казанцев поддерживает введение режима нерабочих дней

Большинство жителей России одобряет ввод нерабочих оплачиваемых дней, а вот большинство отечественных работодателей выступает против этой меры. Соответствующее исследование провел сервис SuperJob.

«В опросах приняли участие представители экономически активного населения страны, а также представители 500 компаний. В Казани половина опрошенных выступают за то, чтобы сделать нерабочими днями с сохранением заработной платы для работников период с 30 октября по 7 ноября. Треть респондентов в городе высказались против», — отмечают аналитики сервиса.

При этом шесть из десяти работодателей против объявления нерабочих оплачиваемых дней, ссылаясь на то, что государство не обеспечивает работодателей гарантированными выплатами. При этом средний и малый бизнес при отсутствии выручки не смогут самостоятельно нести дополнительные расходы, уверены они.

Среди компаний, руководство которых поддерживает введение нерабочих оплачиваемых дней, большинство составляют организации здравоохранения и образования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников. При этом регионы со сложной эпидобстановкой могут самостоятельно принять решение о более раннем введении нерабочих дней. Власти Татарстана решили не идти на такой шаг.

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