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Опрос: большая часть родителей уверены, что их дети не сидят ночью в телефоне
Более 96% детей сидят в телефоне с 23:00 до 05:00, согласно результатам опроса. Как правило, в это время они читают контент из соцсетей и смотрят видеосервисы, пишут «Известия».
Причем 55% родителей считают, что их дети не используют мобильное устройство ночью. И только 22% опрошенных ответили, что знают о ночном использовании гаджетов их детьми. Еще 22% затруднились ответить на этот вопрос.
В свою очередь, 53% родителей обеспокоены тем, что много времени, проведенного «в гаджете», может негативно повлиять на здоровье подростка. При этом 78% россиян особенно беспокоит «потребление контента» по ночам.
Еще россиян спросили, почему родители не хотели бы, чтобы их дети проводили ночное время у экранов гаджетов. 44% ответили, что такое времяпрепровождение негативно отразиться на психике ребенка, а 24% считают, что это в целом может привести к серьезным последствиям для детского здоровья. Каждый десятый родитель сказал, что сидение у экрана телефона ночью может сказаться на поведении детей.
Детские психотерапевты говорят, что влияние телефонов на психическое развитие детей индивидуально, но при чрезмерном увлечении гаджетами у них могут нарушиться регуляция эмоций, что может сопровождаться истериками, скандалами, протестами, непослушанием и другими нарушениями поведения. При этом ограничить экранное время нужно в раннем возрасте, так как в этот период психика развивается очень быстро, считают врачи.
Ранее опросы показали, какой уровень зарплаты россияне считают достойным. Также по результатам другого исследования более 30% россиян полосовали бы за Дональда Трампа при участии в выборах президента США.
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