Опрос: Больше 30% россиян проголосовали бы за Трампа на выборах президента США

Больше трети жителей России (37%) отдали бы свой голос за Дональда Трампа при условии участия в выборах президента США. И только 8% опрошенных проголосуют в таком случае за Камалу Харрис. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Еще 40% участников опроса не пошли бы на выборы американского лидера и 15% затруднились ответить на такой вопрос.

Согласно исследованиям, за выборами президента Штатов следят 55% жителей России, но 44% опрошенных вовсе не интересуются ходом предвыборной гонки. Причем доля мужчин, интересующихся политическими «интригами» в США больше, чем среди женщин (в соотношении 57% / 53%). Чаще отслеживают ход «битвы за президентское кресло» люди старше 60 лет (66%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (64%) и россияне с высшим образованием (63%).

Чаще политику Трампа разделяют люди в возрасте 18–24 лет (56%) и граждане с хорошим материальным положением (42%), а сторонники Харрис — это, как правило, активные интернет-пользователи (11%).

Интересно, что 4% опрошенных отдали бы свой голос за Джо Байдена, что вдвое меньше, чем за Харрис.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп - кандидат от республиканцев, а Харрис - от демократов.