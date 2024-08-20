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Россияне назвали достойный размер зарплаты
По мнению 48% россиян, достойная заработная плата должна колебаться в диапазоне от 100 до 200 тыс. рублей.
Еще 19% респондентов сказали, что достойный уровень оплаты труда должен составлять свыше 500 тыс. рублей, а 18% посчитали достойным заработок в размере меньше 100 тыс. рублей, пишет РБК.
Также 69% россиян подчеркнули, что на выбор профессии очень влияет перспектива повышения оплаты труда. 80% опрошенных отметили, что благодаря работе хотели бы достичь определенного жизненного стандарта.
Причем 81% граждан готовы повысить квалификацию и пройти обучение для повышения зарплаты. А 60% не хотят сильно тратиться на учебу, максимум готовы отдать на эти цели 50 тыс. рублей. Каждый пятый (20%) участник опроса готов потратить на обучения ради дохода 50–100 тыс. рублей, 9% — более 500 тыс., 8% — 100–200 тыс., а 3% — 200–500 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что больше 30% жителей России отдали бы свой голос за Дональда Трампа при условии участия в выборах президента США.
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