Определены победители олимпиады по татарскому языку среди студентов ссузов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета наградили победителей олимпиады по татарскому языку и литературе среди студентов, обучающихся в средних специальных учебных заведениях Республики Татарстан.

Эта олимпиада была организована впервые в этом году. Ее провели сотрудники Научно-образовательного центра стратегических исследований в области родных языков и культур Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В первом туре конкурса приняли участие 609 студентов средних профессиональных учебных заведений, во второй тур прошел 221 студент. Из них 134 – студенты, обучающиеся татарскому языку как государственному, 87 – как родному.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов.

«Эта олимпиада прошла впервые в текущем году, но мы надеемся, что она будет продолжена, потому что сегодня в республике еще недостаточно конкурсов, олимпиад для детей, обучающихся по направлению среднего профессионального образования. Думаю, в будущем их станет больше. Спасибо за поддержку этой идеи председателю Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, Марату Ахметову», – сказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Татарстана, заместитель председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев поблагодарил всех участников олимпиады и их наставников.

«Я с огромной радостью приехал на этот праздник. Если нам хочется сохранить язык, то никто его не сохранит, если мы не будем беречь язык сами. Давайте поговорим друг с другом по-татарски. Спасибо вам, что вы без страха и растерянности пришли на этот конкурс. Здесь сидят врачи, механики, ветеринары – спасибо вам, вашим родителям, которые дали вам национальное воспитание, и учителям татарского языка. Эту олимпиаду мы обязательно будем проводить и в последующие годы», – заверил он.

Обладатели первых мест получили 50 тыс. рублей, вторых – 40 тыс., третьих – 30 тыс. Победители в отдельных поощрительных номинациях получили денежные призы в размере 20 тыс. рублей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Список победителей среди студентов, изучающих татарский язык как родной:

первое место – Раниф Хафизов, Лениногорский нефтяной техникум;

второе место – Азалия Зайнагиева, Казанский медицинский колледж;

третье место – Зухра Галиуллина Зухра, колледж Набережночелнинского института КФУ.

Список победителей среди студентов, изучающих татарский язык как государственный:

первое место – Яна Уэтова, Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая;

второе место – Михаил Кириллов, Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства;

третье место – Вадим Борисов, Альметьевский профессиональный колледжа.

Список победителей в специальных номинациях:

«Лучший знаток татарской литературы» – Илюза Гайниева, Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джалиля;

«Мастер слова» – Айзиля Галиева, Казанский колледж технологии и дизайна;

«Умелое использование средств выразительности в речи» – Илюза Валиуллина, Буинское медицинское училище;

«Философский подход к теме» – Альмир Султанов, Актанышский технологический техникум;

«Лучший знаток профессиональной лексики на татарском языке» – Алия Сафиуллина, Нижнекамский педагогический колледж имени Наки Ахметшина.

Зульфия Шавалиева