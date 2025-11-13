В КФУ прошла олимпиада по татарскому языку для студентов колледжей

Фото: © Алиса Тюрина / ИФМК КФУ

В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета сегодня состоялся второй тур олимпиады по татарскому языку и литературе среди студентов средних профессиональных учебных заведений Татарстана. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Среди состязающихся были представители Казанского колледжа технологии и дизайна, Буинского медицинского училища, Арского педагогического колледжа имени Габдуллы Тукая, Нижнекамского педагогического колледжа имени Н. Ш. Ахметшина, Елабужского политехнического колледжа и других учебных заведений.

ИФМК впервые провел олимпиаду по татарскому языку среди обучающихся по программам среднего профессионального образования. Она призвана, помимо прочего, стимулировать интерес к татарскому языку в этой группе студентов, рассказала вчера корреспонденту «Татар-информа» доцент кафедры общего языкознания и тюркологии ИФМК Эльвира Денмухаметова.

Олимпиада проводилась в два тура для студентов, которые изучают татарский язык как родной, и для тех, кто изучает татарский как государственный язык РТ.

Отборочный этап был организован дистанционно. В ходе него проверялось знание норм татарского литературного языка, рассматривались вопросы, связанные с творчеством татарских писателей и так далее. В очный тур прошел 221 студент. Они защищали перед жюри проектные работы на тему «Моя будущая профессия и деятельность во благо Республики Татарстан».

Во втором туре можно было набрать до 100 баллов. Учитывались такие критерии, как разнообразие источников информации, целесообразность их использования, творческий подход к работе, качество презентации, логичность и оригинальность выступления и так далее.

Соревнующиеся заявляли, что их цель – привить любовь к татарскому языку и литературе, стать активными участниками развития Татарстана в будущем.

После защиты проектов студенты смогли посетить научно-образовательный центр «Белем» ИФМК КФУ и ознакомиться с коллекцией музея образования. Также для них была проведена экскурсия по зданию института, во время которой они побывали в образовательном центре «Дулкын», Центре цифровых образовательных технологий Edutech и модельных классах.

Уже завтра будут подведены итоги, и состоится награждение победителей и призеров олимпиады, отметили ее организаторы.