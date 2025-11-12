В Казани проходит первая олимпиада по татарскому языку среди студентов ссузов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Уже завтра в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ пройдет второй тур первой олимпиады по татарскому языку среди студентов средних специальных учебных заведений. Победитель получит внушительный для подобных олимпиад денежный приз – 50 тыс. рублей. Об этом руководство института рассказало на пресс-конференции в «Татар-информе».

В первом туре олимпиады, которая проводится впервые, приняли участие 609 учащихся колледжей и техникумов, во второй прошел 221 студент. Денежные призы предусмотрены не только за первое, но и за другие призовые места: 40 тыс. рублей за второе и 30 тыс. – за третье.

Мысль о проведении олимпиады среди студентов ссузов возникла не на пустом месте. Доцент кафедры общего языкознания и тюркологии ИФМК Эльвира Денмухаметова в беседе с корреспондентом «Татар-информа» отметила, что существует огромное количество учебных материалов для учащихся школ и вузов, дошкольных программ и программ повышения квалификации, но проектов, направленных на поддержку татарского языка среди студентов ссузов, мало. Чаще всего они предназначены для учащихся на профильных педагогических направлениях. При этом, как известно, всё больше выпускников школ идет в ссузы. Олимпиада призвана, помимо прочего, стимулировать интерес к татарскому языку в этой группе студентов.

ИФМК впервые проводит олимпиаду по татарскому языку среди обучающихся по программам среднего профессионального образования.

Похожий опыт у института был в прошлом году, когда впервые проводилась олимпиада на знание татарского среди студентов вузов (в этом году она пройдет 20-21 ноября). Тогда в ней приняли участие студенты восьми вузов Татарстана как с гуманитарных, так и с технических направлений – всего около 300 человек. В этом году уже принято 285 заявок на участие в олимпиаде.

В ноябре-декабре также принимаются заявки на олимпиаду-конкурс для школьников «Гыйлем» (она тоже проводится впервые). К участию приглашаются ученики 8–11-х классов. Первый тур пройдет в онлайн-формате, а в январе состоятся финалы в телевизионном формате.

«Несколько частей мы снимем в нашей студии «Дулкын» для «ВКонтакте». Полуфинал и финал мы думаем снять с ТНВ», – рассказал декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая Рамиль Мирзагитов.

В пятый раз пройдет СВОШ – Северо-Восточная олимпиада школьников по родным языкам (57 языков), в том числе по татарскому. Второй тур будет организован в марте-апреле, финал состоится в ИФиМК.

«В течение всего учебного года мы ведем очень серьезную работу с нашими будущими студентами, потенциальными абитуриентами. И эта работа ведется не только с учащимися старших курсов [ссузов], мы работаем уже практически с теми, кто ходит в детский сад», – подчеркнул директор ИФМК Радиф Замалетдинов.

В этой работе, отметил руководитель института, серьезную помощь оказывает республика, в том числе Комиссия при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского и родных языков, и соответствующие государственные программы.

Замалетдинов также добавил, что уже сейчас институт начинает подготовку к приемной кампании 2026 года.

«Пока, к сожалению, на уровне Российской Федерации не утверждены конкретные правила приема, они будут утверждены только в январе, но подготовка к этой приемной кампании уже плотно ведется», – заверил он.