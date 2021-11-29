Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом зараженных Covid-19

Наименьший прирост заболеваемости коронавирусом в России отмечается в Республики Калмыкия, следует из данных федерального оперативного штаба.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия — 0,08%, 2. Республика Алтай — 0,14%, 3. Москва, Республика Тыва, Чукотский автономный округ — 0,18%», — сообщает ведомство.

Всего за минувшие сутки в России зафиксировали 33 860 новых случаев заражения коронавирусом.



Больше всего случаев зарегистрировали в Москве (3434), Московской области (2236) и Санкт-Петербурге (2181).

В Татарстане за прошедшие сутки выявлено 248 новых случаев коронавирусной инфекции, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Президент России Владимир Путин поручил властям регионов лично контролировать введение и соблюдение ограничительных мер и не упускать из виду темпы вакцинации.