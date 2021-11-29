За сутки Covid-19 заболели 248 татарстанцев

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено еще 248 случаев коронавирусной инфекции. Все пациенты заразились контактным путем, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«94 человека госпитализированы, 154 получают лечение на дому», — отметили в ведомстве.

Из 248 случаев 118 пришлись на Казань, следом за ней по числу зараженных следуют Набережные Челны и Зеленодольский район — 24 и 21 соответственно. В Чистопольском районе за сутки заболели девять человек, в Нижнекамском — восемь, в Кукморском — шесть. По пять инфицированных зарегистрировано в Лаишевском, Пестречинском и Тукаевском районах, по четыре — в Бугульминском, Буинском, Елабужском, Нурлатском. Помимо этого, три случая заражения подтвердились в Алексеевском, Кайбицком, Муслюмовском, Сабинском районах; в Агрызском, Высокогорском, Заинском, Лениногорском, Тетюшском — по два. В Азнакаевском, Арском, Атнинском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Менделеевском, Новошешминском, Рыбно-Слободском и Сармановском за прошедший день заболело по одному жителю.

Таким образом, с начала пандемии в Татарстане выявлено 37 811 случаев коронавирусной инфекции. 31 148 человек, в том числе 58 за прошедшие сутки, уже выздоровели.

Первую вакцинацию прошли 2 020 862 жителя республики, полный курс пройден 1 544 875 из них.