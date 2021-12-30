Оперштаб поручил регионам обеспечить работу пунктов вакцинации от Covid-19 в праздники

Руководители регионов России должны обеспечить работу пунктов вакцинации от коронавируса в новогодние праздники и в целом принять дополнительные меры по увеличению уровня иммунизации населения против Covid-19. Соответствующее поручение дала руководитель оперативного штаба по борьбе с инфекцией — вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

Высшие должностные лица субъектов Федерации должны «под личный контроль» обеспечить работу пунктов вакцинации во время длительных выходных и праздничных дней.

Кроме того, главам регионов следует принять «дополнительные меры по увеличению охвата населения иммунопрофилактикой против новой коронавирусной инфекции и гриппа». Особое внимание при этом необходимо уделить лицам старше 60 лет и хроническим больным.

Пока уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 80% только в четырех регионах: Севастополе, Санкт-Петербурге, Чукотском автономном округе и Республике Карелия. В целом по стране он достиг только 61,8%.

Ранее Президент РФ Владимир Путин, выступая на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, напомнил о необходимости привить от Covid-19 не менее 90% населения России.