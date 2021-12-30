Уровень вакцинации от коронавируса в четырех регионах России превысил 80%

В Севастополе, Санкт-Петербурге, Чукотском автономном округе и Республике Карелия уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 80%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

«У нас уже есть четыре региона-лидера, где уровень [иммунизации] превысил 80%. Это Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%)», — пояснила Голикова.

Вице-премьер отметила, что к достижению такого же уровня иммунизации близки Республика Тыва (78,1%) и Московская область (77,2%).

Кроме того, уровень вакцинации активно повышают в Липецкой, Мурманской, Калининградской, Белгородской и Орловской областях, а также в Республике Хакасия.

Голикова также подчеркнула, что общий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 61,8%.

«По состоянию на 30 декабря вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, вакцинация полного цикла — 74 539 609 раз», — приводит ее слова Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее Президент РФ Владимир Путин, выступая на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, напомнил о необходимости привить не менее 90% населения России.