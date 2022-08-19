Оперштаб перестал публиковать данные об уровне коллективного иммунитета к Covid-19

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом временно отказался от регулярной публикации данных об уровне коллективного иммунитета к Covid-19 в России. В качестве причины была названа необходимость пересмотра модели расчетов из-за появления новых вариантов патогена.

«В связи с необходимостью разработки новых подходов к оценке коллективного иммунитета публикация данных на „Стопкоронавирус.рф“ приостанавливается до формирования новой методологии расчета уровня коллективного иммунитета», — сказано в сообщении, размещенном на портале оперштаба.

«Изменения генома вируса, появление новых геновариантов и смены их доминирования требуют пересмотра модели исходя из накопленных научных данных <…>, а также с учетом показателей так называемого „гибридного иммунитета“. „Гибридный иммунитет“ формируется у вакцинированных лиц, перенесших COVID-19 в легкой форме», — уточнили в оперштабе.

Данные об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу начали публиковаться с октября 2021 года. К 12 августа в целом по России он снизился с 45,7% до 7,4%. В Татарстане на эту дату он не превышал 3,9%.

Президент РТ Рустам Минниханов из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике поручил возобновить действие масочного режима в трудовых коллективах и усилить работу по ревакцинации населения. Масочный режим вновь введен в администрациях Альметьевского района и Набережных Челнов.