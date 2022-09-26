Компания Nord Stream 2 AG подтвердила ЧП на «Северном потоке – 2»

Компания Nord Stream 2 AG – оператор «Северного потока – 2» подтвердила факт чрезвычайного происшествия на одной из ниток газопровода. По данному факту проводится проверка.

Сегодня ночью диспетчер береговой площадки «Северного потока – 2» зафиксировал резкое падение давления в линии А. «Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены. Идет расследование», – передает ТАСС сообщение компании.

Напомним, сертификация «Северного потока – 2» была приостановлена 22 февраля – на следующий день после того, как президент России Владимир Путин объявил о признании суверенитета народных республик Донбасса. Газопровод состоит из двух ниток мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.