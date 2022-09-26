Оператор Nord Stream AG рассказал о падении давления на обеих нитках «Северного потока»

На обеих нитках трубопровода «Северный поток» произошло падение давления. Об этом рассказали в компании — операторе газопровода Nord Stream AG, сообщает РИА Новости.

«Сегодня вечером диспетчеры центра управления „Северного потока“ зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — пояснили в компании.

Ранее компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подтвердила факт чрезвычайного происшествия на одной из ниток газопровода.

По словам представителя Nord Stream 2 AG Ульриха Лиссека, причиной стала дыра в трубе. Однако пока не известно, где именно она находится. Впрочем, в организации заметили, что инцидент случился в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм, отмечает РБК.

В начале сентября компания «Газпром» объявила о полной остановке поставок газа по трубопроводу «Северный поток», сославшись на неисправность оборудования. Позднее Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде предложил запустить газопровод «Северный поток — 2».