Оператор горячей линии 117 о службе по контракту: «Поможем собрать документы и направим»

Горячая линия сформирована на базе контактного центра – там же, где работала горячая линия по вопросам о коронавирусе

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«За консультацией обратилось больше 26 тысяч татарстанцев»

Операторы контакт-центра горячей линии по вопросам контрактной службы 117 готовы ответить на любой вопрос о контрактной службе в Вооруженных Силах России и проконсультировать тех, кто желает заключить контракт.

Горячая линия сформирована на базе контактного центра – там же, где работала горячая линия по вопросам о коронавирусе. Одна площадка сформирована в Казани, а вторая в Набережных Челнах. В обоих контакт-центрах работают более 80 человек.

Чтобы получить любую интересующую информацию о службе по контракту, необходимо позвонить на номер 117. По вопросам о частичной мобилизации продолжает работать горячая линия 122.

«На горячую линию 117 с момента ее существования и по сегодняшний день поступило более 26 тысяч обращений от татарстанцев. Чаще всего они спрашивают: "Какие документы необходимы для подписания контракта? Куда обратиться? До какого возраста можно подписать контракт? Можно ли женщинам проходить контрактную службу?" – и много других вопросов», – рассказала руководитель отдела обслуживания контакт-центра цифровые технологии Наталья Демьянкова.

По словам Натальи Демьянковой, с 1 июня этого года на базе горячей линии 117 была организована дополнительная линия поддержки Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Операторы ежедневно отвечают на вопросы татарстанцев, на каждого из них приходится порядка 50-70 звонков. Без профессиональной помощи не оставят никого, так как горячая линия круглосуточная. Если из-за загруженности оператор не смог вам ответить, то он перезвонит через несколько минут.

«Работа строится следующим образом: оператор принимает звонок от гражданина, он задает свой вопрос. Потом оператор берет информацию из специальной базы данных, которая ежедневно обновляется Министерством цифрового развития РТ. Полагаясь на эту базу данных, оператор отвечает на все вопросы гражданина», – сказала она.

По словам Натальи Демьянковой, с 1 июня этого года на базе горячей линии 117 была организована дополнительная линия поддержки. Она состоит из десяти операторов-экспертов, которые полностью сопровождают человека с момента поступления звонка и до полного оформления контракта. Эксперт отправляет кандидату через СМС или социальную сеть список необходимых документов, которые нужны для явки в Центр по приему на контрактную службу «Батыр».

«Звонки нам поступают со всей республики, большинство – из Казани, Альметьевска и Набережных Челнов. Звонят мужчины от 25 до 50 лет, есть и люди более старшего возраста. Также к нам обращаются родственники уже действующих военнослужащих, если в нашей компетенции ответить – отвечаем, если нет, то переключаем их на горячую линию Министерства обороны РФ», – дополнила она.

Чтобы получить любую интересующую информацию о службе по контракту, необходимо позвонить на номер 117 Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Для того чтобы заключить контракт с Министерством обороны РФ, необходимо обратиться в военкомат по месту жительства либо в пункт отбора. В Казани он находится на улице Аэропортовская, 1. Если вы являетесь иностранным гражданином, то вам необходимо обратиться только в пункт отбора, который работает круглосуточно.

«Старшее поколение не интересуется выплатами – они идут защищать Родину»

«Когда к нам поступает звонок, мы начинаем искать в базе данных нужную для человека информацию. Если поступают вопросы о мобилизованных, которые уже находятся в зоне СВО, то мы соединяем их с Министерством обороны РФ. Когда человек говорит, что уже готов подписать контракт, мы записываем его фамилию, имя, город, номер телефона и говорим, куда и с какими документами ему нужно подойти», – рассказала старший оператор Наталья Тенькова.

По ее словам, чаще всего о узнать о контрактной службе ей звонили мужчины в двух возрастных категориях: около 30 лет и старше 50 лет.

«Мужчины спрашивают, до какого возраста берут на контрактную службу и возьмут ли их. Мы рекомендуем обратиться в военный комиссариат и пройти там медицинский осмотр. По его результатам им дадут ответ. Многих мужчин интересует, сохранится ли их рабочее место, если они подпишут контракт, ответ – да. Также популярен вопрос о том, что будет с кредитами на время службы. Мы рассказываем, что для военнослужащих предполагаются кредитные каникулы. Без ответа никого не оставляем», – сказала она.

Операторы переадресовывают в Министерство обороны РФ только вопросы о том, где находится мобилизованный или о выплатах, положенных для него. На вопросы о контрактной службе они отвечают сами.

«Сейчас нам поступает много обращений от кандидатов о контрактной службе, они начинают увеличиваться во второй половине дня. Когда люди приходят домой. Также люди часто обращаются в выходные. Зачастую звонят мужчины 60 лет, они не интересуются выплатами от слова совсем, они патриотически настроены, хотят помогать Родине», – дополнила Наталья Тенькова.