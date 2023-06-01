«Расскажем все о службе по контракту»: замминистра цифрового развития РТ о кол-центре

Горячая линия по вопросам контрактной службы сформирована на базе контактного центра, где работала горячая линия по вопросам о коронавирусе. До объявления частичной мобилизации в центре трудились около 25 человек, сейчас на двух площадках ежедневно работают более 80 операторов.

В Татарстане сформированы два контактных центра – в Казани и в Набережных Челнах. Все сотрудники прошли обучение и проинформированы о новой категории вопросов.

Чтобы узнать любую интересующую информацию о службе по контракту, необходимо позвонить на горячую линию 117. По вопросам о частичной мобилизации продолжает работать горячая линия 122.

«Наш центр обслуживает вопросы, поступающие от граждан Татарстана, касающиеся отбора на контрактную службу в ВС РФ. Ежедневно поступает большое количество звонков о том, как правильно заключить договор, до какого возраста можно это сделать и какое денежное довольствие. Звонят как мужчины, так и женщины», – рассказала руководитель отдела клиентского обслуживания Наталья Деминкова.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Для того, чтобы заключить контракт с Министерством обороны РФ, необходимо обратиться в военкомат по месту жительства, либо в пункт отбора. В Казани он находится на улице Аэропортовская, дом 1.

«Если вы являетесь иностранным гражданином, вам необходимо обратиться только в пункт отбора. Он работает круглосуточно», – дополнила руководитель отдела.

Наталья Деминкова отметила, что вопросы, касающиеся возраста заключения контракта, являются самыми часто задаваемыми.

«Заключить контракт можно до 60 лет. Денежное довольствие по прибытии в военную часть составляет 195 тыс. рублей, по прибытии в часть в зоне СВО заработная плата будет составлять 214 тыс. рублей», – подытожила руководитель отдела клиентского обслуживания.

О том, какой путь проходят вместе оператор и обратившийся с вопросом человек, рассказала Наталья Тинькова.

«Когда к нам поступает звонок, мы начинаем искать в базе данных нужную для человека информацию. Если поступают вопросы о мобилизованных, которые уже находятся в зоне СВО, то мы соединяем их с Министерством обороны РФ. Когда человек говорит, что уже готов подписать контракт, мы записываем его фамилию, имя, город, номер телефона и говорим куда и с какими документами ему нужно подойти», – рассказала оператор горячей линии.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

О работе горячей линии по вопросам контрактной службы 117 и подготовке к ее открытию, рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

«Сегодня один из самых актуальных вопросов — это возможность поступления на контрактную службу в Министерство обороны РФ. У нас организован отдельный номер 117, наши специалисты имеют необходимую базу знаний, которая постоянно дополняется», – рассказал он.

Горячая линия по вопросам контрактной службы в Татарстане работает круглосуточно. Специалисты контактных центров оперативно взаимодействуют с работниками всех районных военкоматов и могут помочь решить индивидуальные проблемы каждого гражданина. Номер 117 работает уже порядка трех месяцев и каждый день рассматривает порядка тысячи обращений, отметил замминистра цифрового развития РТ.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о частичной мобилизации и поступлении на службу по контракту также размещены на официальном ресурсе правительства «Объясняем.рф».