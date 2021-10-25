Оперативный штаб: В Москве не планируют продлевать локдаун после 7 ноября

Продление нерабочих дней после 7 ноября в столице России не планируется, сообщает Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября Оперштаб Москвы сообщает. Продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется», — сказано в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в Москве указом мэра Сергея Собянина уже были введены меры ограничения, которые должны помочь с ростом заболеваемости коронавирусом. Речь идет о переводе 30% сотрудников столичных организаций на удаленный режим работы и введение обязательной самоизоляции для непривитых людей старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

«Комплекс введенных мер должен помочь замедлить темп распространения инфекции», — отметили в Оперштабе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников.