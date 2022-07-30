Минобороны опубликовало поименные списки погибших и раненых от удара по СИЗО в Еленовке

50 украинских военнопленных погибли и 73 получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по следственному изолятору в районе села Еленовка в ДНР, сообщили в Минобороны. Ведомство сегодня опубликовало поименные списки погибших и раненых. Всего в изоляторе в момент удара находились 193 военнопленных.

Останки 48 военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Еще двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение, сообщил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

В медучреждения с тяжелыми ранениями доставили 73 военнопленных украинцев, всем им оказали необходимую медпомощь. «Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», – заявил Конашенков.

Напомним, в ночь на 30 июля в Еленовке оказался обстрелян изолятор, в котором содержались украинские военнопленные. Российская сторона заявила, что удар был нанесен из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В ДНР сообщили, что украинские военные прицельно били по баракам, где содержатся пленные силовики ВСУ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня заявил, что таким образом «Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений» и пытаются избежать суда над пленными и их допроса.