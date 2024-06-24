Применение кассетных боеприпасов против мирного населения неприемлемо. Об этом сказала официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел после ударов по Севастополю, передает РИА Новости.

«Хотя кассетные боеприпасы сами по себе не запрещены международным гуманитарным правом, УВКПЧ ООН ( правление верховного комиссара всемирной организации по правам человека) придерживается позиции, согласно которой их применение в населенных районах несовместимо с основополагающими принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий, в частности с запретом неизбирательных нападений», — сказала Троссел.

Она добавила, что гражданские еще в течение многих лет «остаются не защищенными от взрывоопасных пережитков войны» после применения подобного оружия. Троссел призвала все страны прекратить применение кассетных боеприпасов, а также Россию и Украину — присоединиться к Конвенции по кассетным боеприпасам, которая полностью запрещает их применение.

ВСУ в 12.15 мск 23 июня нанесли террористический удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Подрыв части ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. В российском МИД заявили, что причастность США к атаке на Севастополь не вызывает никаких сомнений — Вашингтон и его сателлиты создали и воспитали неонацистский режим в Киеве.