news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 сентября 2025 13:31

Онлайн-школа обучению татарскому языку «Ана теле» возобновила работу

Читайте нас в
Телеграм
Онлайн-школа обучению татарскому языку «Ана теле» возобновила работу
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

К началу нового учебного года свою работу возобновила онлайн-школа татарского языка «Ана теле». Об этом сообщили создатели и идеологи проекта на пресс-конференции в «Татар-информе».

Онлайн-школа «Ана теле» была создана в 2013 году по поручению руководства Татарстана. Проект был реализован в тесном сотрудничестве с международным образовательным центром по обучению английскому языку EF Education First. Сотрудничество было настолько тесным, что после ухода международной компании с российского рынка в 2023 году платформе «Ана теле» пришлось прекратить работу.

Минзалия Закирова

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Проводились консультации с отечественными IT-компаниями и специалистами по вопросу переводу проекта на российскую платформу в соответствии с федеральным законодательством. Основное требование – обязательное соответствие современному законодательству», – отметила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

В настоящее время работа платформы возобновлена на серверах «Яндекса», добавила Закирова. Как до 2023 года, так и теперь обучение татарскому языку проводится бесплатно. Возможна регистрация через портал госуслуг.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Методика обучения осталась прежней, но были добавлены новые текстовые и видеоматериалы, обновлен интерфейс. Отсутствие мобильного приложения сервис компенсирует наличием адаптивного интерфейса для всех платформ (смартфон, планшет, компьютер).

Онлайн-школа «Ана теле» возобновила работу при поддержке Министерства цифрового развития РТ, Института развития образования РТ, Института прикладной семиотики Академии наук РТ, Института языка, литературы и искусства Академии наук РТ и Казанского федерального университета. Разработкой занималось ООО «Прогресс».

читайте также
Онлайн-школа обучения татарскому языку «Ана теле» возобновит работу в 2025 году
Онлайн-школа обучения татарскому языку «Ана теле» возобновит работу в 2025 году
Возвращение «Ана теле»: как изменилась онлайн-платформа для изучения татарского языка
Возвращение «Ана теле»: как изменилась онлайн-платформа для изучения татарского языка
#ана теле
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Символично, что КазНЦ РАН отмечает юбилей в Год защитника Отечества

Минниханов: Символично, что КазНЦ РАН отмечает юбилей в Год защитника Отечества

3 сентября 2025
Театр «Созвездие-Йолдызлык» отправляется в районы Татарстана с проектом «Дороги Победы»

Театр «Созвездие-Йолдызлык» отправляется в районы Татарстана с проектом «Дороги Победы»

3 сентября 2025