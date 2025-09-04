Онлайн-школа обучению татарскому языку «Ана теле» возобновила работу

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

К началу нового учебного года свою работу возобновила онлайн-школа татарского языка «Ана теле». Об этом сообщили создатели и идеологи проекта на пресс-конференции в «Татар-информе».

Онлайн-школа «Ана теле» была создана в 2013 году по поручению руководства Татарстана. Проект был реализован в тесном сотрудничестве с международным образовательным центром по обучению английскому языку EF Education First. Сотрудничество было настолько тесным, что после ухода международной компании с российского рынка в 2023 году платформе «Ана теле» пришлось прекратить работу.

Минзалия Закирова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Проводились консультации с отечественными IT-компаниями и специалистами по вопросу переводу проекта на российскую платформу в соответствии с федеральным законодательством. Основное требование – обязательное соответствие современному законодательству», – отметила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

В настоящее время работа платформы возобновлена на серверах «Яндекса», добавила Закирова. Как до 2023 года, так и теперь обучение татарскому языку проводится бесплатно. Возможна регистрация через портал госуслуг.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Методика обучения осталась прежней, но были добавлены новые текстовые и видеоматериалы, обновлен интерфейс. Отсутствие мобильного приложения сервис компенсирует наличием адаптивного интерфейса для всех платформ (смартфон, планшет, компьютер).

Онлайн-школа «Ана теле» возобновила работу при поддержке Министерства цифрового развития РТ, Института развития образования РТ, Института прикладной семиотики Академии наук РТ, Института языка, литературы и искусства Академии наук РТ и Казанского федерального университета. Разработкой занималось ООО «Прогресс».