Возвращение «Ана теле»: как изменилась онлайн-платформа для изучения татарского языка

После двухлетнего перерыва в Татарстане возобновил работу крупнейший онлайн-ресурс для изучения татарского языка «Ана теле». Платформа переехала на отечественные серверы и получила обновленный интерфейс. Что из этого вышло, разбирался «Миллиард.Татар».





Скриншот сайта «Ана теле»

Что такое «Ана теле»

«Ана теле» – это ресурс для изучения татарского языка. Проект запустили в 2014 году по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова за счет бюджета. К разработке привлекли международную языковую школу Education First (EF). Методическую поддержку обеспечивали специалисты Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

«Ана теле» стала основной онлайн-платформой для изучения татарского языка. Однако в 2023 году она перестала работать, так как EF Education ушла из России, а ресурс «Ана теле» работал на ее платформе.

Языковые активисты били тревогу, но в Минобразования Татарстана успокоили: «Ана теле» переведут на отечественную платформу, тем более что прежняя устарела. Минфин РТ выделил на это 123 млн рублей. И вот спустя два года ресурс «Ана теле» возродился.

Каким стал «Ана теле»

«Миллиард.Татар» решил выяснить, как же выглядит «Ана теле» после перезапуска.

После регистрации платформа предлагает пройти тест, чтобы определить уровень владения языком. Корреспондент «Миллиард.Татар» попала на 8-й уровень. Всего их девять: первый уровень самый простой, а девятый – самый сложный.

Корреспондент уже проходила курс на старой платформе. И когда начала выполнять задания на обновленном сайте, оказалось, что начинка курса почти не изменилась. Те же уровни, видеоуроки, тесты, задания на грамматику и лексику.

Конечно, создатели «Ана теле» в свое время проделали большую работу: например, в видеороликах участвуют профессиональные актеры, на ресурсе собраны тысячи заданий, темы проработаны.

Но вопросы есть. В первом же видео героиня говорит, что орхидею еще называют «күке яше теле». Но в тесте после видео нужно ответить на вопрос, где есть оба названия этого цветка, и если выбрать орхидею, ответ уже будет неверным.

Корреспондент просмотрел уроки на других уровнях, и сложилось впечатление, что если заниматься только на «Ана теле», невозможно от первого уровня «Привет! Как дела?» прийти к девятому, который предполагает владение литературным татарским.

К тому же за 10 лет появилось множество языковых курсов, технологий преподавания, почему бы не опираться на них. За это время поменялось и сознание пользователей, которые хотят все делать быстрее, а «Ана теле» рассчитан на осознанного студента, который готов корпеть за курсом.

Вот так выглядит обновленный интерфейс:

На 8-м уровне в теме «В растительном мире» на обложке фото спорного качества из стока.

Зато в теме «Взаимоотношений и чувств» (почему-то название в родительном падеже) обложку сгенерировала нейросеть.

Кто обновлял «Ана теле»

«Миллиард.Татар» обратился за комментарием в Министерство образования и науки РТ, которое отвечает за проект «Ана теле».

«Министерством совместно с Академией наук Республики Татарстан и Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан проводились консультации с отечественными IT-специалистами по наиболее эффективному переводу проекта на российские платформы с соблюдением требований федерального законодательства.

В настоящее время работа онлайн-школы «Ана теле» возобновлена на серверах Яндекс. С учетом современных требований улучшен контент, обновлен интерфейс, разработана мобильная версия системы, добавлена возможность регистрации и работы через ЕСИА. Данная работа выполнена ООО «Прогресс», с которым был заключен договор в августе прошлого года», – сообщили «Миллиард.Татар» в пресс-службе Минобраза.

ООО «Прогресс» – компания, которая зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Это юрлицо Denis’ School – одного из крупнейших ресурсов, который занимается обучением английскому языку.

Ильгиз Зигангиров Фото: © «Миллиард.Татар»

Что говорят пользователи и эксперты

Бесплатный онлайн-ресурс – большое подспорье для тех, кто хочет изучать татарский язык. И, судя по общественной реакции, многие ждали перезагрузки «Ана теле».

«Из хороших новостей: «вернулся» сайт для изучения татарского языка «Ана теле», уже есть отзывы от первых пользователей. Например, есть некоторые вопросы к UX/UI-дизайну и к логике построения некоторых задач, но в целом уроки на платформе нравятся. А мы разделяем радость тех, кто изучает татарский язык, по поводу долгожданного камбэка», – написал канал «За языки РФ».

Инженер Ильгиз Зигангиров, который перевел на татарский язык Телеграм, отмечает, что выучить татарский с нуля с помощью «Ана теле» будет не так уж и просто:

«Интерфейс приятный, цвета ненавязчивые, темный фон – прям как я люблю. Но навигация непонятная. Непонятно, как вообще заниматься. На платформах типа Duolinguo сначала идет небольшая статья-лекция, а затем закрепляющее задание. Здесь я не нашел лекций, каких-то технических «лингвистических» пояснений. Я учился в татарской гимназии, и поэтому мне есть с чем сравнивать. Кроме того, уже самостоятельно я изучал английский язык и эсперанто. Знание корней и понимание, как на их базе строить различные части речи с помощью систем суффиксов, приставок, окончаний, позволяет системно и быстро усваивать язык. Это все работает как конструктор. Видимо, нужен какой-то внешний куратор, который будет уже вести занятие и использовать этот сервис как пособие.

Да, я, может, требую многого, но у сервиса не обозначена его цель и как он предлагает ее достигнуть».

По мнению Ильгиза Зигангирова, складывается впечатление, что «Ана теле» – что-то вроде продвинутой брошюры по татарскому языку и татарскому миру либо сервис для тех, кто в принципе знает татарский язык, но хочет слегка обновить знания без углубления в техническую составляющую языка.

«Очень сильно заморочились с реальными съемками там, где можно было обойтись картинками и аудио. Речь про видео с примерами перед упражнениями. А вот понятной инфографики нету», – считает он.

Нужен ли нам такой «Ана теле»?

«Ана теле» – самый крупный онлайн-сервис по изучению татарского языка, к тому же бесплатный. Миллионы татар живут в регионах России и за рубежом. Для них платформа, на которой можно изучать татарский язык, слышать татарскую речь – отличная возможность выучить татарский с нуля или не забыть его. Поэтому «Ана теле», безусловно, нужен, и хорошо, что его поддерживает государство.

Однако надеемся, что в будущем содержание курса все же изменится.



Гуландам Фатхуллина, «Миллиард.Татар»