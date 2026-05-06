«Они сыграли решающую роль в победе»: в Казани почтили память воинов-танкистов

Сегодня в Казани состоялось торжественное мероприятие в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На улице Сахарова, у монумента воинам-танкистам, собрались ветераны танковых войск, действующие танкисты и ребята из молодежных общественных организаций. Организатором выступила региональная общественная организация «Ветераны-танкисты».

«Сегодня среди нас много детей – они наше будущее. Главная задача нашей организации – это военно-патриотическое воспитание молодежи. Если мы не покажем всего того, что знаем мы, нашего будущего не будет», – отметил председатель правления региональной общественной организации «Ветераны-танкисты» Александр Гурьянов.

Он поделился, что на сегодняшнем мероприятии будет открыта вторая ступень памятника воинам-танкистам.

«У нас уже был установлен танк, но не было свечи памяти. Теперь мы ее установили. В будущем планируем открыть третью ступень памятника – она будет идти вдоль аллеи и будет изображена в виде книги. На ее страницах будут написаны имена Героев Советского союза, Российской Федерации, участников СВО. Самое главное, чтобы наш народ помнил о том, что происходило в годы Великой Отечественной войны», – подчеркнул ветеран.

Памятнику воинам-танкистам в этом году исполняется 11 лет. Мемориал был установлен в честь участников разных военных конфликтов. На нем изображены контуры танков: МС-1, Т-34, и Т-72.

«Я хочу отметить большую патриотическую работу ветеранов-танкистов. Они очень плотно на протяжении долгого времени занимаются увековечиванием памяти. Если мы не будем помнить подвиги наших воинов – грош нам цена. То, что был установлен памятник танкистам, – это очень здорово, потому что именно танкисты сыграли решающую роль в победе над фашизмом. Тогда танковые ударные войска были прорывной, наступательной силой, которая громила немцев», – рассказал первый заместитель председателя региональной организации ветеранов-инвалидов Александр Поляков.

Началось сегодняшнее мероприятие с торжественного выноса знамени Победы и государственных флагов – эту почетную миссию доверили ежегодным победителям городских смотров знаменных групп кадетам лицея №78. Затем прозвучали государственные гимны.

На мероприятии выступили творческие музыкальные коллективы, а также состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику танкистам.