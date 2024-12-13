«Мой опыт может быть там полезен»: на СВО из Казани проводили ветерана чеченской войны

Эдуард Васильев – пример невероятной силы воли, мужества и любви к Родине. Ветеран чеченской кампании, награжденный орденом Мужества, волонтер на СВО и отец двух дочерей-военных. Он из тех людей, кто с уверенностью мог бы сказать, что уже сделал для Родины всё. Но на днях его проводили в зону СВО – он подписал контракт с Минобороны РФ.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

« Кадеты сегодня здесь, чтобы знали, как мы провожаем друга »

Из Казани на СВО проводили ветерана чеченской кампании, опытного бойца и кавалера ордена Мужества. Эдуард Васильев – выпускник Казанского танкового училища, в Чечне служил командиром разведгруппы. По словам тех, кто с ним знаком, превыше всего Эдуард ставит служение Родине. Торжественные проводы на СВО состоялись в Доме юного танкиста.

Проводить Эдуарда Васильева на СВО пришли его друзья, одноклассники и сослуживцы. Присутствовали на проводах кадеты.

«Мы проводим работу по патриотическому воспитанию. Я привел кадетов сегодня сюда, чтобы они увидели, как мы провожаем друга, чтобы поняли, что значит дружба, что у нас есть коллектив», – рассказал друг Эдуарда, подполковник запаса, руководитель кадетского объединения при лицее № 78 Артур Даудов.

Теплые слова звучали весь вечер. Старые друзья вспоминали общие истории, желали вернуться живым и здоровым, и взяли с Эдуарда обещание встретиться, когда он приедет в отпуск. Эдуарду вручили подарки: несколько наручных часов – противоударных, водонепроницаемых татарстанского производства. А еще Эдуард увозит с собой два дрона, которые ему подарили накануне отъезда.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Эти часы для тебя и для твоих сослуживцев в зоне спецоперации», – сказали ему те, кто дарил подарок.

В глаза бросалось, что опытные суровые мужчины – друзья Эдуарда – заметно волнуются за товарища. Нельзя было не заметить обеспокоенных взглядов, услышать легкой дрожи в голосе.

«Ты только давай, аккуратнее. Лишний раз курить не выходи, нужно минимизировать риск. Мы будем ждать тебя здесь, с победой», – поделился сослуживец Эдуарда.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Дружим много лет, но даже не знали, что он награжден орденом Мужества»

Эдуард Васильев признается: военную стезю выбрал с детства. С юных лет знал, с чем свяжет свою жизнь. Окончил Казанское танковое училище и отправился служить, воевал в Чечне.

«По прошествии стольких лет с чеченской войны помнятся не бои, а какие-то курьезные случаи. Как, например, однажды мы разоружили машину перед тем, как загнать на ремонт. Загонять ее надо было разоруженной. Все вроде вытрясли, чего только там не было. Залезают в машину с проверкой, а у меня на сиденье лежат три огнемета ‘’Шмель’’ забытых», – вспоминает Эдуард Васильев.

Все друзья, кто пришел проводить Эдуарда, отмечали его скромность – он, говорят, никогда не рассказывал о своих подвигах. Вспомнит иногда что-то смешное, и все. О том, например, что он награжден орденом Мужества, многие друзья не знали.

«Мы даже не были в курсе, не знали о его награде до этих проводов! Как узнали, несколько дней назад, почти силом заставили надеть», – рассказал один из друзей.

О себе Эдуард не рассказывает почти ничего, хотя, чувствуется, этому человеку есть о чем вспомнить.

«Еще история была. Мы укреплялись в больнице, когда мне вдруг доложили: ‘’Капитан, у меня движение’’. Пошли проверять, а там дедок. Расспрашиваем, и мне вдруг говорят, что неправильно он стоит, будто лом проглотил, толкаем, а под ногами у него два советских рубля монетами. А у чеченцев было такое определение ‘’свой-чужой’’: рубли советские и косметика женская. По карманам смотрим – косметика. Забрали его к себе, ждали, пока приедет спец. А пока он ехал, ребята попросили у меня деда на разговор. Когда спец приехал, дед ему рассказал, что воюет за сибиряков, мол, отличные они ребята. Мои подчиненные за полчаса разговора деда на нашу сторону переманили, и он выдал им всю информацию. Вот какие ребята со мной служили», – рассказал Эдуард Васильев.

«Старшая дочь служит на флоте, младшая – в Росгвардии»

После чеченской кампании Эдуард закончил военную карьеру. Он нашел себе работу на гражданке – у него был свой бизнес, женился, с супругой воспитал двух дочерей. С женой он познакомился еще в Чечне, она так же, как и он, – военный.

«С женой я познакомился на службе, поэтому никогда не возникало лишних вопросов или разговоров – военная семья все-таки. Командировка – ладно. Вот и сейчас дома особо никто не переживает», – рассказал Эдуард Васильев.

Решение главы семьи заключить контракт с Минобороны РФ жена и дочери приняли как данность, никто не обсуждал и не возражал. К слову, обе его дочери тоже пошли по стопам родителей.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Я думал, что родится сын и он пойдет по моим стопам, но вышло так, что у меня дочка и дочка. Старшая после учебы подписала контракт и служит в морском флоте уже несколько лет. Младшая приняла такое же решение. После учебы она взяла перерыв на отдых и поиски себя и вскоре сказала мне, что хочет служить в Казани. Теперь она служит в Росгвардии», – рассказал Эдуард Васильев.

Он очень гордится своими дочерьми. Рассказывая о них, он не перестает улыбаться. Хотя для него даже скромная улыбка – редкость.

«В месте со мной служить отправляется и моя ‘’Нива’’ »

«Он едет туда не наобум. Он долгое время был волонтером, видел все это изнутри своими глазами, но все равно рвется туда», – рассказали друзья Эдуарда.

О том, где и кому помогал в качестве волонтера, Эдуард особо не распространяется. Хотя с самого начала СВО регулярно помогает всем чем может и за свой счет возит гуманитарную помощь.

«Я не люблю слово «волонтер». Считаю, что более уместным будет слово помощник. Обычно все выглядело так: мне звонили, говорили: нужно то-то и то-то. Я собирался, закупался и ехал за свой счет. И сейчас еду со всем своим и двумя подаренными дронами», – рассказал Эдуард Васильев.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

По словам Эдуарда, работать там он будет по своей специальности, по которой служил еще в Чечне. Опытный, отважный капитан – это серьезное подспорье на передовой.

«Я ездил туда и старался привезти то, в чем нуждаются наши бойцы, то, что необходимо. Сейчас я просто увидел, что там недостаток кадров, опытных офицеров. Решил, что мой опыт может быть полезен. Поеду туда, как обычно, на своей машине, груженый. Так что вместе со мной служить отправляется и моя ‘’Нива’’», – рассказал Эдуард Васильев.

Эдуард Васильев уверен, что сейчас нам в основном не хватает людей. Особенно опытных. И сам Эдуард – живой пример того, что этот кадровый голод можно восполнить.