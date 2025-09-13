«Здесь взращивают достойных защитников Родины»: танкист из Казани о родном училище

Завтра, 14 сентября, в России будет отмечаться День танкиста. Этот род войск многие десятилетия подтверждает статус одной из мощнейших огневых сил на поле боя, которая наводит страх на врага. Накануне знаменательной даты «Татар-информ» встретился с выпускником Казанского танкового училища, который восстанавливается после травмы на СВО.





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Героями России стали 43 выпускника Казанского танкового училища

Каждый год во второе воскресенье сентября в России празднуют День танкиста. В этом году праздник отметят в 79-й раз. Именно танковые войска являются одной из самых мощных составляющих Российской Армии, поэтому празднуется этот день с особым размахом – в танковых частях по всей стране пройдут праздничные мероприятия. Для Казани праздник этот особенный – именно в столице Татарстана существует знаменитое на всю страну Казанское высшее танковое командное ордена Жукова краснознаменное училище. В этот день здесь по традиции курсанты-первокурсники торжественно принимают присягу.

История училища начинается в 1866 году – тогда по указу Александра II оно было преобразовано из училища Военного ведомства в Юнкерское училище. Выпускниками учебного заведения были именитые военачальники, маршалы и генералы. За всю свою историю училище много раз меняло название и квалификацию – оно было пехотной школой и только в 1941 году перешло на подготовку специалистов для бронетанковых и механизированных войск РККА.

74 выпускника Танкового училища стали героями Советского союза, среди них пять полных кавалеров ордена Славы, 43 Героя России.

Звание Героя России в период проведения специальной военной операции получили 18 жителей Татарстана, и только двое из них не были танкистами. Всего за время СВО это высокое звание получили 28 выпускников этого учебного заведения.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Боевой опыт я получил в Чечне во время штурма Грозного в январе 1995-го»

Накануне праздника о своей службе нам рассказал выпускник Казанского танкового училища, кавалер ордена Мужества и ветеран Первой чеченской кампании, а также действующий участник спецоперации Эдуард Васильев.

Отправился на СВО он в декабре 2024 года. На днях вернулся в Казань в отпуск, нашел время для интервью между походами по врачам – в зоне боевых действий он получил травму и сейчас собирает справки, чтобы ему разрешили вернуться в строй.

Эдуард состоит в Союзе танкистов Татарстана – с марта 2022 года занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи на фронт. Мастерски разбирается в этих вопросах – знает, какую технику отправить, где ее лучше закупить, какие именно нужны медикаменты и средства для оказания первой помощи и многое другое. В зону СВО он совершил более 30 поездок с гуманитарной миссией. Даже после подписания контракта он, находясь на передовой, продолжает формировать списки, на удалении делать заказы. Конечно, как и раньше, помогают ему товарищи по Союзу танкистов и из других боевых союзов, а также волонтеры общественных движений. Все работают слаженно, как один большой механизм.

«У меня был боевой опыт в Чечне, я участник Первой чеченской кампании. Это был январь 1995 года, шел штурм Грозного – это был мой первый боевой опыт. На тот момент прошло только два года, как я окончил Казанское танковое училище. Я не скажу, что тогда все легко давалось, но было гораздо проще, чем сейчас на СВО. Сейчас тактика ведения боя в корне отличается. Это небо и земля. Даже если сравнивать период начала спецоперации и сейчас. Различия есть даже в потребности бойцов в гуманитарной помощи. Сейчас в первую очередь нужна техника: радар-детекторы, системы РЭБ, роботы, которые могут выполнять огромный спектр задач и сохранять жизни наших бойцов», – объясняет Эдуард.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы успешно испытали робот-штурмовик с танковым пулеметом и двумя гранатометами»

Особенно ветеран отметил потребность на передовой в электромотоциклах и квадроциклах – они нужны, чтобы незаметно и быстро перемещаться по полям и пересеченной местности.

«У нас есть завод, который производит наземных роботов – скоро на базе нашего подразделения пройдут испытания. Если все будет хорошо, мы отправим акт в Министерство обороны. Эти роботы на гусеничном ходу, сверху на них можно поставить все что угодно. В 2023 году мы испытывали робот-штурмовик с танковым пулеметом и двумя гранатометами – испытания прошли успешно. Единственное, дальность управления им была не более трех километров. На сегодняшний день потребность в работе такой техники на расстоянии до 20 километров», – рассказал Эдуард Васильев.

Роботы-доставщики, роботы-камикадзе, техника, которая имеет защиту от тепловизоров, и многое другое – это то, чем он вместе с Союзом танкистов РТ старается обеспечить наших бойцов. Не просто собирает гуманитарку и средства, но и трудится над внедрением новых технологий.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас все ребята работают как один единый механизм»

Рассказывать о службе на СВО детально нельзя, все под грифом секретности. Эдуард рассказал только, что служит в Сухопутных войсках, в штабе.

«В боях я не участвую. Специфика у нас немного другая – я служу в подразделении управления. Мы находимся на Покровском направлении. Не знаю, как в других подразделениях, у нас все ребята работают как один единый механизм – все работают на одну цель, настроены на выполнение нашей общей задачи. Никто не сачкует», – отметил Эдуард Васильев.

Опыт у офицера серьезный, но и на СВО нашлись вещи, которые его удивляли.

«Наши ребята эвакуировали раненых, и, когда шли по лесопосадке, им сдался в плен военнослужащий ВСУ. И вот я слышу по радиостанции переговоры: “Молодой, 44 года”. Я удивился: какой же это молодой? И потом мне объяснили, что украинских бойцов, которым по 20-30 лет, уже не осталось. Меня это немного шокировало», – рассказывает Эдуард.

Удалось ему пообщаться и с жителями новых регионов России. Говорит, что, несмотря на боевые действия, которые идут всего в нескольких километрах от них, они стараются вести привычный образ жизни.

«В основном там живут люди старше 50 лет, кто не хочет уезжать. Но бывает, встречаем молодежь, можно увидеть, как дети в школу идут. Они так же ходят в магазины, сидят в кафе, даже если в паре километров идет обстрел, они никак не реагируют. Они так живут с 2014 года – это их будни. Встречал я там разных людей: кто-то улыбается – рад нам, кто-то сквозь зубы разговаривает. Но такого, чтобы кто-то проявлял открытую агрессию, не было», – рассказывает Эдуард.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Танковое училище – настоящая кузница кадров, здесь взращивают достойных защитников Родины»»

В конце июня Эдуард получил травму – упал с «Урала», когда получал оборудование для отряда. Результат – множественные переломы тазобедренного сустава.

«Сейчас я уже бегаю, мне попались хорошие врачи, давали мне много кальция, все быстро срослось. Хирург даже удивился сильно, когда снимки смотрел. Поставил запись: “Годен”», – улыбается Эдуард.

О том, насколько важны танковые войска в боях, он рассказывает с особой гордостью.

«Лежал я в госпитале с одним бойцом. Рассказал, что танкист, служил сначала заряжающим, а теперь – наводчик-оператор. Я удивился, ведь “заряжающих” уже давно нет – в современных танках эта специальность потеряла актуальность. Оказалось, что он служит на танке Т-55 советского производства. Он объяснил, что на сегодня эти танки остаются одними из лучших: кучность попадания выше, чем у других, за счет того, что у Т-55 есть нарезной ствол», – подчеркнул Эдуард Васильев.

По словам бойца, танк – одна из главных целей врага.

«Как я уже говорил, тактика войны меняется. Раньше танк был основной ударной силой и шел в наступление, сейчас танки высаживают десант, при высадке пехоты в лесополке он идет первым. Во время штурма танк в колонне с БМП идет как огневое подавляющее средство. Как огневая единица он очень эффективен и маневренен – отстрелялся и ушел. Отмечу, что новые танки Т-90М “Прорыв” успешно справляются со своей задачей на СВО», – объяснил Эдуард Васильев.

Особую гордость у офицера вызывает родное Казанское танковое училище.

«Мы – союз танкистов – поддерживаем тесную связь с Танковым училищем. Это настоящая кузница кадров, здесь взращивают будущих офицеров, достойных защитников Родины. Командный и преподавательский состав здесь на высшем уровне, прекрасная материальная база – это элитная школа. В этом и заключается успех единственного на всю страну танкового училища. С самого начала истории здесь воспитывались маршалы и генералы, и сейчас традиция эта не теряется», – рассказывает он.

В День танкиста здесь собираются выпускники не только со всех концов России, но и из других стран, например, из Белоруссии и Казахстана. Выпускники не забывают родные стены, стараются поддерживать связь с педагогами и однокурсниками, подчеркнул офицер.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Выпускники танкового могут служить практически в любых других войсках»

Эдуард – выпускник 1993 года. Признается, что до сих пор помнит, как ему вручали диплом и началась новая ветвь его личной истории.

«Я радовался, что наконец-то отучился, получил офицерское звание лейтенанта. Я стоял и думал о том, что впереди у меня вся жизнь, передо мной были открыты большие перспективы. Выпускники казанского танкового, к слову, могут служить не только в танковых войсках, но и практически в любых других – умения и навыки позволяют, ведь в училище дают разносторонние знания. Вот пример – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов тоже оканчивал наше училище», – отметил ветеран.

Пока Эдуард на СВО, его задачи по сбору и отправке гуманитарного груза взял другой член союза, также выпускник танкового училища Андрей Романюк.

«Работа это непростая, и, пусть Эдуард Васильевич моложе меня на 10 лет, в этом вопросе он опытнее. Он научил меня многому. Я давно уже ушел на пенсию, многое подзабыл, а он освежил мои знания. Мы все уверены, что обязаны помогать ребятам, которые находятся на передовой, которым очень нелегко. В нашем деле важны детали – нужно знать и медицину, и технику, ведь от того, насколько качественно мы произведем сбор, порой зависит жизнь бойцов. Даже маскировочная сеть, выполненная некачественно, может стать причиной большой трагедии», – отметил танкист-ветеран.

Девиз танкистов: «Броня крепка, и танки наши быстры». Многие годы и многие сражения танкисты подтверждают эти слова своими подвигами, отвагой и преданностью Родине.