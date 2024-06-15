В Москве 10 человек попали в реанимацию с ботулизмом

В Москве зафиксирована вспышка опасного заболевания – ботулизма. По данным «Газеты.ru», порядка десяти человек в тяжелом состоянии были госпитализированы с диагнозом «ботулизм» и поражением центральной нервной системы.

Всем пострадавшим врачи диагностировали бульбарный синдром - тяжелое поражение ствола головного мозга, выражающееся в нарушениях глотания, дыхания и иннервации жизненно важных функций. По имеющимся данным, как минимум двое пациентов были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По предварительной информации, причиной массового отравления могли стать некачественные консервированные продукты. По предварительным данным, часть пострадавших до госпитализации употребляли в пищу банки тунца и лобио в вакуумной упаковке.