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В Москве 10 человек попали в реанимацию с ботулизмом
В Москве зафиксирована вспышка опасного заболевания – ботулизма. По данным «Газеты.ru», порядка десяти человек в тяжелом состоянии были госпитализированы с диагнозом «ботулизм» и поражением центральной нервной системы.
Всем пострадавшим врачи диагностировали бульбарный синдром - тяжелое поражение ствола головного мозга, выражающееся в нарушениях глотания, дыхания и иннервации жизненно важных функций. По имеющимся данным, как минимум двое пациентов были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По предварительной информации, причиной массового отравления могли стать некачественные консервированные продукты. По предварительным данным, часть пострадавших до госпитализации употребляли в пищу банки тунца и лобио в вакуумной упаковке.
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