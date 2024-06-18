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Число заболевших ботулизмом в Татарстане увеличилось до 14 человек, двое на ИВЛ
Как сообщили «Татар-информу» в управлении Роспотребнадзора по Татарстану, число заболевших ботулизмом из-за салата в Казани увеличилось до 14 человек.
«В Республиканской клинической инфекционной больнице находится 14 больных с ботулизмом, из них 8 человек в реанимации, в том числе 2 женщины на ИВЛ», – отметил источник агентства.
Напомним, что в Казани накануне были зарегистрированы шесть случаев возможного ботулизма после употребления «Салата лобио», произведенного московской компанией ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН». Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан проводит проверку ритейлера, через которого пострадавшие заказывали продукт, и отбирает пробы для лабораторного исследования.
Оборот опасной продукции приостановлен до завершения санитарно-эпидемиологического расследования. Отметим, что в столице за помощью после выявления симптомов отравления обратились уже 121 человек.
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