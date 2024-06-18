Число заболевших ботулизмом в Татарстане увеличилось до 14 человек, двое на ИВЛ

Как сообщили «Татар-информу» в управлении Роспотребнадзора по Татарстану, число заболевших ботулизмом из-за салата в Казани увеличилось до 14 человек.

«В Республиканской клинической инфекционной больнице находится 14 больных с ботулизмом, из них 8 человек в реанимации, в том числе 2 женщины на ИВЛ», – отметил источник агентства.

Напомним, что в Казани накануне были зарегистрированы шесть случаев возможного ботулизма после употребления «Салата лобио», произведенного московской компанией ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН». Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан проводит проверку ритейлера, через которого пострадавшие заказывали продукт, и отбирает пробы для лабораторного исследования.

Оборот опасной продукции приостановлен до завершения санитарно-эпидемиологического расследования. Отметим, что в столице за помощью после выявления симптомов отравления обратились уже 121 человек.