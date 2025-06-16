«Они болеют за свою страну»: глава фонда «Все для Победы Нурлат» об участниках «Батырлар»

Решение Раиса Рустама Минниханова внедрить в Татарстане программу «Батырлар. Герои Татарстана» является очень важным и нужным. Защитники Родины, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне спецоперации – это настоящие патриоты своей страны. Они и в будущем будут самоотверженно служить интересам своей Родины, решая поставленные задачи, рассказал «Татар-информу» Председатель общественной организации Нурлатского районного отделения «Татарстанской Республиканской общественной организации инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и других локальных конфликтах», руководитель фонда «Все для Победы Нурлат» Ришат Сафиуллин.

По его словам, участие бойцов спецоперации в программе «Батырлар. Герои Татарстана» позволит совершенствовать республику и государство в целом.

«Наши ребята, которые на сегодняшний день выполняют боевые задачи в зоне СВО – это настоящие патриоты и защитники, которые и в дальнейшем продолжат выполнять задачи, поставленные Раисом Республики Татарстан и Российской Федерацией. Это те люди, которые непосредственно будут улучшать нашу республику во всех отношениях, потому что они настоящие патриоты, – отметил он в беседе с агентством. – Доставляя гуманитарную помощь бойцам на передовую, мы видим, что они всей душой болеют за родную республику и страну. Это очень важно».

Напомним, что о запуске республиканской программы для ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана» 18 февраля объявил Раис РТ Рустам Минниханов. 30 марта завершился первый этап программы «Батырлар. Герои Татарстана» – всего подано 1604 заявки. Большинство заявок – из Татарстана, но есть и 104 заявителя из 33 регионов РФ.