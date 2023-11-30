ОНФ: Путин сам будет выбирать вопросы от граждан для прямой линии

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Президент России Владимир Путин сам отбирает вопросы для прямой линии, на которые он даст ответ. Об этом РИА Новости рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

«Объединенная редакторская группа будет отбирать наиболее актуальные вопросы, предлагать их нашему лидеру, дальше, естественно, решение за Владимиром Владимировичем, что он выберет и на что он будет отвечать», – уточнил он.

Кузнецов добавил, что перед ОНФ стоит задача не потерять ни один вопрос.

В этом году прямая линия и итоговая пресс-конференция Путина будут совмещены и состоятся 14 декабря. Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, граждане смогут начать присылать свои вопросы для прямой линии с Президентом 1 декабря. По его словам, обращение можно направить по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-40-40, через SMS на номер 0-40-40, через форму на сайте «Москва – Путину» и с помощью других обозначенных на сайте способов.