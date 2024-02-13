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В Казани судят граждан Египта и Алжира, подозреваемых в изнасиловании 14-летней девочки
Сегодня в Московском районном суде Казани стартовал процесс по делу об изнасиловании 14-летней девочки тремя иностранными студентами из Египта и Алжира.
Подсудимые были задержаны еще год назад, в феврале 2023 года. По решению суда их отправили в СИЗО.
Суд должен был приступить к рассмотрению дела еще 30 января, но тогда конвой не смог доставить обвиняемых и процесс пришлось перенести на другой день.
По версии следствия, 31 января прошлого года в квартире на улице Мухамедьярова двое выходцев из Египта и один из Алжира изнасиловали девочку. По словам потерпевшей, над ней издевались в течение четырех часов.
Вернувшись домой, девочка сообщила о произошедшем отцу. Тот сразу же обратился в полицию.
По некоторым данным, подсудимые обучались в медицинском университете, но, как пояснили в вузе, были отчислены еще до инцидента.
В день ареста обвиняемые утверждали, что нашли номер девочки на сайте по оказанию интимных услуг. Тогда она сообщила, что ей 19 лет, а уже после оказания услуги попросила доплату и пригрозила обращением в полицию.
Студенты сверх оговоренной суммы платить не стали и девушка сдержала свое обещание.
Следствие с версией обвиняемых не согласилось. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме, поэтому прессу на него не допустили.
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