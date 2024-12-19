«Она пыталась спасти, не убить»: что сказала суду после приговора убившая брата женщина

Две кардинально противоположные версии выслушал суд в процессе разбирательства: обвинение уверено было в виновности женщины, убившей брата, защита настаивала, что она этого сделать не могла. О суровом приговоре и растерянности обвиняемой в репортаже «Татар-информа».





В Верховном суде РТ огласили приговор Надежде Захаровой по делу об убийстве родного младшего брата-инвалида

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Если Надежда и совершила преступление, то не отдавала себе отчет в своих действиях»

В Верховном суде Республики Татарстан сегодня огласили приговор Надежде Захаровой по делу об убийстве родного младшего брата-инвалида. По версии следствия, она задушила его голыми руками.

До решения суда, еще в понедельник, огласили вердикт присяжных. Исходя из их решения, Надежда виновна и снисхождения не заслуживает. Решение было принято единодушно, то есть единогласно всей коллегией присяжных из восьми человек.

«Я не желала его смерти, я пыталась ему помочь. Я с детства следила за братом, воспитала троих детей, следила за слепой мамой. Если бы все правда было так плохо, то у меня бы забрали все – и детей, и брата. Мама сказала его не бросать», – сказала в своем последнем слове Надежда Захарова.

После последнего слова подсудимой судья зачитал приговор. Надежду признали виновной в убийстве и приговорили к 12 годам колонии общего режима. После выхода из колонии она обязана будет посещать психиатра, в течение двух лет после освобождения ей нельзя будет выходить из дома с десяти вечера до шести утра, посещать культурно-массовые, спортивные и политические мероприятия, выезжать за пределы муниципального образования, в котором она проживает. Как стало известно, государственный обвинитель запрашивал для Надежды 13 лет лишения свободы.

«Я не согласна!» – пыталась возразить суду Надежда.

Сторона защиты уверена: если Надежда и совершила преступление, то не отдавала себе отчет в своих действиях. Она инвалид второй группы с детства.

«Если и есть в ее действиях какой-то состав вины, то это не 105-я статья, не убийство. Может быть, причинение смерти по неосторожности, но никак не убийство. Она спасала как умела. Есть же разные виды помощи – например, при пневмотораксе делают прокол между легкими, чтобы выпустить воздух из легких. А здесь человек с особенностями – как она воспринимала ситуацию, что происходило в ее голове? Сказать сложно», – высказал позицию защиты адвокат Даниил Коротков.

«Она – ребенок, который очень устал»

Надежда Захарова – 61-летняя жительница деревни Корноухово Кайбицкого района – с детства заботилась о младшем брате-инвалиде, маме и троих детях. Она так же, как и брат, инвалид с детства. У обоих отклонения носят психический характер. Однако она была более социализирована и самостоятельна, чем ее родной брат.

Трагедия случилась 8 марта 2024 года. Позже Надежда расскажет следствию, что брат вдруг упал и начал задыхаться. Она, по ее словам, постаралась ему как-то помочь – стала растирать снегом грудь и шею. После пошла к соседям, чтобы те вызвали медиков.

«Скорая приехала, сделала ему какой-то укол. Медсестра сказала, что он умер. Я не поверила, поверила только тогда, когда приехали полицейские», – рассказала Надежда Захарова.

Здесь версии следствия и Надежды расходятся. По мнению следствия, Надежда хладнокровно задушила собственного брата голыми руками. Вскрытие показало – это убийство.

«Повреждения указывают на то, что Виктор погиб от механической асфиксии. Удушение тупым предметом, возможно рукой. Помимо синяков у него есть и переломы шейных отделов позвоночника», – рассказывал ранее в суде эксперт Ильнар Салахов.

Брат был всего на несколько лет младше Надежды. Адвокат сравнил ее с ребенком, который не отдает себе отчет в своих действиях.

«Ее интеллектуальные способности где-то на уровне ребенка 6 класса. Это ребенок, который очень устал», – рассказал журналистам адвокат Даниил Коротков.

«Мама просила его не бросать»

Надежду в суде официально представляла одна из ее дочерей. Она была явно недовольна присутствием журналистов. По ее словам, мама всегда была доброй женщиной и дядю убить не могла. Это, увы, не сходится с показаниями других свидетелей, которые единогласно заявляют о плохом отношении Надежды к своему брату.

Свидетели рассказывали, что Надежда кричала на брата, толкала, хватала за одежду, разговаривала с ним в приказном тоне, а он ее боялся.

После приговора Надежда пребывала в растерянности. Было заметно, что она напугана и расстроена.

«Мама сказала его не бросать», – только и повторяла Надежда сквозь слезы.