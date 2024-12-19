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Происшествия 19 декабря 2024 10:46

Суд вынес приговор жительнице Татарстана по делу об убийстве брата-инвалида

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Верховный суд Республики Татарстан вынес приговор Надежде Захаровой. Ее признали виновной в убийстве брата-инвалида первой группы. По версии следствия, она задушила недееспособного 56-летнего мужчину.

Суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей назначили принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного наблюдения и лечения у врача-психиатра.

«Я не согласна с приговором!» – возразила судье Надежда Захарова.

Ранее прокурор запрашивал для Захаровой 13 лет лишения свободы. В свою очередь 9 декабря присяжные также вынесли свой вердикт и признали женщину виновной в убийстве.

#суд
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