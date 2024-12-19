«Я не хотела его смерти»: последнее слово суду сказала обвиняемая в убийстве брата

Сегодня в Верховном суде РТ последнее слово сказала Надежда Захарова. Женщину обвиняют в убийстве 56-летнего брата-инвалида первой группы Виктора Захарова. По версии следствия, 8 марта 2024 года она задушила его и оставила тело лежать на полу до приезда скорой, которую сама же и вызвала.

«Всю жизнь я за ним ухаживала, мама говорила его не бросать. Смерти его не желала, хотела спасти. Я ухаживала за слепой мамой, троих детей воспитала, за братом всю жизнь ухаживала. Если бы что-то плохо и было, то у меня бы забрали и брата, и детей», – рассказала она суду.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

9 декабря в Верховном суде Татарстана присяжные признали 60-летнюю местную жительницу виновной в убийстве брата-инвалида.

Жили сестра с братом в деревне Корноухово Кайбицкого района Татарстана. Из переписки Надежды с подругой, которую изучило следствие, выяснилось, что такой жизнью и братом женщина была недовольна. Рассказывала о том, что ей тяжело, что дома постоянно пахнет испражнениями.

На последнем заседании был допрошен эксперт, который проводил вскрытие тела брата Надежды Захаровой. Эксперт настаивал на том, что причиной смерти является механическая асфиксия — мужчину задушили.

Адвокаты же утверждают, что повреждения, которые могут указывать на удушение со стороны Надежды, появились в тот момент, когда она пыталась спасти брата. Согласно их версии, после падения мужчина начал задыхаться, и Надежда начала растирать ему грудь и шею снегом, в результате чего образовались синяки.

Прокурор запросил для обвиняемой 13 лет лишения свободы. Уже сегодня Верховный суд РТ примет решение по делу Надежды Захаровой.