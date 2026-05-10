Он воспитал сотни честных профессионалов: в Казани простились с Ренатом Тимерзяновым

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Сегодня утром в Культурном центре МВД Татарстана началось прощание с Ренатом Тимерзяновым, который скончался на 72-м году жизни. Проститься с ним приехали родные, близкие, бывшие коллеги, а также Раис Татарстана Рустам Минниханов и Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

Первому после начала церемонии слово предоставили Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Он отметил, что долгие годы был лично знаком с Ренатом Тимерзяновым и назвал его образцом того, каким должен быть полицейский.

«Всю свою сознательную жизнь он служил нашей республике и нашей стране. Всегда он был примером. Я считаю, что он – некий образец. Такой, каким раньше должен был быть милиционер, ну а сейчас полицейский. Многие годы я знал его лично, когда он еще работал в министерстве, потом в службе безопасности», – сказал Рустам Минниханов.

Раис Татарстана отметил, что он помнит и самые сложные годы, когда организованная преступность поднимала голову.

«Он сумел сломить эту ситуацию, это была его огромная роль, как человека-профессионала. И, конечно же, многие в этом зале – представители правоохранительных органов – вместе с ним работали и могут с уверенностью сказать, что он был примером. Он также возглавлял министерство в Алтайском крае, потом снова вернулся в Татарстан. Мы искренне соболезнуем всем близким, коллегам, соболезнуем друзьям, соболезнуем всем. Пусть земля будет ему пухом. Мы всегда его будем помнить как образец служения республике и служению своему Отечеству», – сказал он», – сказал Рустам Минниханов.

Следом с речью выступил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, в 1998 году он возглавил МВД по Татарстану и назначил своим первым заместителем Рената Тимерзянова. Он как никто другой знал его, даже вспомнил, с каким трудом они вместе ловили банды и группировки в Татарстане.

«Он всегда считал, что враг должен быть уничтожен и никак не иначе. Благодаря вот такой личности, как Ренат Закиевич, нашей команде в то время удалось разобраться и с группировками, и с бандами. Чего это стоило, знаю, наверное, только я, и те люди, которые были близки с ним в то время. Это были и сутки на работе, бессонные ночи, постоянный стресс, конечно, такое не могло не сказаться на его здоровье», – сказал он.

Руководитель администрации Раиса Татарстана отметил честность, глубокую порядочность и бескомпромиссность Рената Тимерзянова.

«Дорогие друзья у Высоцкого есть такие строки: „Для меня – будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя“. Вот вся жизнь генерала Тимерзянова — это служение своему отечеству, своей родной республике, служение закону, людям, и борьба за правду и справедливость. В этом и есть Ренат Закиевич, по большому счету, – начиная от учителя физкультуры, заканчивая главным федеральным инспектором по Республике Татарстан, от младшего лейтенанта до генерала полиции. Вся его жизнь была борьбой с несправедливостью», – сказал Асгат Сафаров.

О невосполнимой потере от лица МВД России высказался начальник ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ, генерал-лейтенант полиции Ленар Габдурахманов

«Выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи со смертью Рената Закиевича, жизненный путь и профессиональная карьера которого являются примером верности выбранной профессии. За его плечами впечатляющий трудовой стаж, превышающий три десятилетия. В 1978 году он начал службу в милиции участковым инспектором, где впервые проявил свои лучшие качества и незаурядные способности. Колоссальный опыт и подлинная любовь к России помогали ему успешно нести службу на ответственных постах в качестве руководителя. И в 1998 году он был назначен первым заместителем министра внутренних дел Республики Татарстан. Вся его жизнь является безукоризненным примером исполнения служебного долга, преданности и верности избранному делу, обеспечению правопорядка и безопасности граждан на территории нашей страны», – сказал он.

В свою очередь, главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов отметил, что Ренат Тимерзянов воспитал сотни честных профессионалов.

«Примите искренние соболезнования по случаю ухода из жизни Рената Закиевича, он прожил большую интересную и яркую жизнь. Работая в структурах Министерства внутренних дел, он воспитал сотни честных профессионалов, успешно боролся с преступностью в Татарстане и впоследствии на Алтае. Затем в должности главного федерального инспектора по Татарстану и помощника премьер-министра республики Ренат Закиевич продолжил работать на благо всех, кто трудится и живет в Татарстане», – добавил он.

По словам Демидова, вся жизнь Рената Тимерзянова была посвящена помощи людям. Это была системная деятельность на благо граждан, мудрые и взвешенные эффективные решения, которые во многом способствовали развитию и процветанию Родины.

Заключительную речь произнес сын Рената Тимерзянова. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его отца и был рядом с ним на протяжении всей жизни.

