На 72-м году жизни умер помощник Премьер-министра Татарстана Ренат Тимерзянов

На 72-м году жизни скончался экс-замглавы министра внутренних дел Татарстана, бывший главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов. Как стало известно «Татар-информу», прощание с Ренатом Тимерзяновым состоится 10 мая. О месте и времени церемонии прощания будет сообщено дополнительно.



В последние годы Ренат Закиевич занимал должность помощника премьер-министра РТ, курирующего подразделения из Республики Татарстан в зоне специальной военной операции.

Ренат Закиевич Тимерзянов родился 5 января 1955 года в деревне Татарские Карамалы Сармановского района РТ.

В 1973 году окончил Башкирский республиканский техникум физкультуры, в 1984-м – Московский филиал юридического заочного обучения МВД СССР, в 1990-м – Академию МВД СССР.

В 1973 – 1974 гг. работал учителем Биляр-Озерской средней школы Октябрьского района Татарской АССР. В 1974 – 1976 гг. проходил службу в Вооруженных силах.

В 1977 г. – учитель Тюрнясевской средней школы Октябрьского района Татарской АССР.

В 1977 – 1978 гг. – инструктор-методист по спорту Нурлатского управления разведочного бурения Татарской АССР.

В 1978 – 1983 гг. – участковый инспектор, начальник инспекции по делам несовершеннолетних ОВД Октябрьского райисполкома Татарской АССР.

В 1983 – 1988 гг. – заместитель начальника, начальник ОВД Октябрьского райисполкома Татарской АССР.

В 1990 – 1991 гг. – начальник отдела по воспитательной работе Управления по работе с личным составом МВД ТАССР.

В 1991 – 1994 гг. – начальник отдела профилактики и организации работы участковых инспекторов милиции, ИДН и молодежи службы общественной безопасности МВД ТАССР.

В 1994 – 1997 гг. – служба в Управлении специальной службы милиции при МВД РТ.

В 1997 – 1998 гг. – начальник Управления по охране объектов органов власти РТ при МВД РТ.

В 1998 – 2011 гг. – первый заместитель министра внутренних дел Республики Татарстан, начальник криминальной милиции МВД РТ.

В 2011 – 2013 гг. – начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В 2013 г. – 2020 гг. – главный федеральный инспектор по РТ.