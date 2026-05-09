«У него был Божий дар с точки зрения сыскного ремесла»: коллеги и друзья о том, каким был Ренат Тимерзянов

Завтра Татарстан простится с одним из главных борцов с организованной преступностью в республике, человеком, которого уважали подчиненные и опасались преступники, – бывшим главой криминальной милиции Ренатом Тимерзяновым. В последние годы он был помощником Премьер-министра РТ. Накануне стало известно, что он скончался в возрасте 71 года.





«В детстве я видел себя или военным, или в милиции, или чекистом»

Накануне Татарстан потрясло известие о том, что на 72-м году жизни скончался Ренат Тимерзянов – экс-заместитель министра внутренних дел Татарстана, экс Главный федеральный инспектор по РТ, в последние годы он был помощником Премьер-министра РТ, курирующим подразделения из Республики Татарстан в зоне специальной военной операции.

Многие помнят Рената Закиевича Тимерзянова как главу криминальной милиции Татарстана. В самые сложные 90-е годы, когда в России, и особенно в Татарстане, процветали ОПГ и все, что с ними связано, Ренат Тимерзянов возглавлял структуру, которая стояла на передовой борьбы с криминалом.

Ренат Тимерзянов родился в январе 1955 года в деревне Татарские Карамалы Сармановского района. Тяга к дисциплине и физической закалке привела его сначала в Башкирский республиканский техникум физкультуры, который он окончил в 1973 году.

«В детстве я видел себя или военным, или в милиции, или чекистом. Когда я после восьмого класса поехал поступать в физкультурный техникум в Башкирию, многих это очень удивило. У меня были хорошие оценки по математике, я участвовал в олимпиадах. Все преподаватели думали, что мой путь будет связан с точными науками. А я вдруг после восьмого класса срываюсь и уезжаю. Многие тогда махнули рукой, думали, что я не поступлю. Башкирский техникум считался тогда одним из лучших в стране», – рассказывал он в интервью «Татар-информу» в 2020 году.

Интервью «Татар-информу», 2020 г.

По словам Рената Тимерзянова, исходил он из того, что если в дальнейшем видит себя в погонах, то ему нужна хорошая физическая подготовка.

«С другой стороны – учеба в физкультурном техникуме всего три года. После я мог сразу идти служить в Вооруженные силы по призыву или поступать куда-либо. В это время я сознательно себя готовил, но мне не верили, сказали, мол, потом придумал. Я-то знаю, чего мне врать-то? Потом я пошел по призыву в армию, меня определили в пограничные войска», – рассказывал он.

«"Пас" все танцы, мероприятия, пока город не ляжет спать, пока молодежь не разойдется, домой не уходил»

Год после техникума молодой специалист учил детей в Биляр-Озерской средней школе в Октябрьском районе ТАССР, а после службы в армии с 1974 по 1976 год вновь ненадолго вернулся к педагогике в Тюрнясевскую среднюю школу. Этот учительский опыт, умение находить общий язык с молодежью, позже станет его визитной карточкой в работе с трудными подростками.

В 1977-м в жизни Тимерзянова происходит важный поворот: он – инструктор-методист по спорту в Нурлатском управлении разведочного бурения, а уже через год, в 1978-м, начинается его путь в милиции. Ренат Закиевич надел форму участкового инспектора в Октябрьском РОВД. Умение слушать, слышать и строго, но по-отечески спросить, пригодились – его назначили начальником инспекции по делам несовершеннолетних. Там он проработал до 1983 года, позже стал заместителем начальника, а затем – начальником ОВД Нурлат-Октябрьского райисполкома Татарской АССР.

«Потом я вернулся в Нурлат и там впервые столкнулся с подростковой преступностью. Я же сам вырос в Нурлате, где драки "стенка на стенку" или "микрорайон на микрорайон" шли не одно десятилетие. В микровиде это сродни тому, что происходило в Казани. Нурлат – город сборный, коренные жители – железнодорожники, железная дорога делит город пополам. Потом на другой стороне построили сахарный завод. Поселок сахарного завода от поселка железнодорожников разделяет большой овраг – опять граница. По другую сторону от железной дороги, так скажем, более ранние жители Нурлата – это группировка "Авторота". Центральная улица Карла Маркса делила эту сторону пополам. На одной половине начали строиться нефтяники, именно там работал мой отец», – рассказывал Ренат Тимерзянов в интервью.

Ренат Тимерзянов рассказывал, что все конфликты происходили из-за «дележки асфальта» и ему не раз приходилось драться на улице.

«За «нефтяник» драться иногда приходилось, всякое бывало. Если на чужую территорию попал – или уноси ноги, или получишь. Знание всей этой кухни стало большим подспорьем сначала в Нурлате, когда я пришел в милицию. Я знал молодежь и людей более старшего возраста, потому что работал спортметодистом, тренировал детей, для взрослых организовывал соревнования», – говорил он.

Нейтрализовать эту ситуацию, по его словам, было очень непросто. Драки продолжались еще долго.

«Через полгода я стал начальником инспекции по делам несовершеннолетних именно из-за того, что знал молодежь, знал, как повлиять на эту ситуацию. День и ночь работал – вот и вся "фишка". "Пас" все танцы, мероприятия, пока город не ляжет спать, пока молодежь не разойдется, домой не уходил, знал все места сборов, ходил даже в одиночку. Но тогда были железные правила – руку на милиционеров почти не поднимали», – рассказывал Ренат Тимерзянов.

«Был, например, рекордный день, когда я выезжал на три резонансных убийства»

В 1984 году Ренат Тимерзянов окончил Московский филиал юридического заочного обучения МВД СССР, а затем, в 1990 году, московскую Академию МВД СССР. С таким багажом знаний его перевели в Казань, в центральный аппарат, где он занял должность начальника отдела по воспитательной работе Управления по работе с личным составом МВД ТАССР.

Многие, знавшие что происходило в те годы, говорили, что в лихих 90-е, авторитет милиции держался на таких профессионалах, как Ренат Тимерзянов.

С 1991 по 1998 год он курировал участковых, потом служил в Управлении специальной службы милиции при МВД РТ, дальше занимался охраной органов власти. Уже в 1998 году он получил ключевой пост и стал первым заместителем министра внутренних дел РТ, начальником криминальной милиции.

«У нас в один год, в 2000-м или 1999-м, было зафиксировано 690 убийств – это рекорд. У нас было рекордное количество преступлений. Был один такой день, когда я – первый заместитель министра внутренних дел Татарстана Асгата Сафарова, генерал – выезжал сразу на три убийства», – рассказывал Ренат Тимерзянов.

На этом посту Ренат Тимерзянов проработал 13 лет, став настоящей легендой татарстанского МВД, генералом, чье имя коллеги произносили с особым уважением.

«Мы первыми в стране стали сажать участников ОПГ целыми группами, а не поодиночке»

«У организованной преступности в республике была своя почва – уличные группировки, делившие территории, и экономическая подпитка через рэкет. Не было предприятий, которые не были бы им подконтрольны. Люди шли решать проблемы не в милицию, а к бандитам», – рассказывал он.

Как вспоминал Ренат Тимерзянов, долгое время на федеральном уровне не хотели признавать «казанский феномен» и отказывались работать по статье о бандитизме. Все изменила коллегия МВД в 1999 году с участием Президента республики Минтимера Шаймиева. Когда Тимерзянов в очередной раз доложил, что на обстановку влияют лидеры группировок, терпение главы республики лопнуло.

«Минтимер Шаймиев тогда сказал: "Сколько хожу к вам на коллегии, все время на обстановку у вас влияют какие-то группировки, лидеры. А когда вы начнете на неё влиять?" – я ответил ему, что для решения проблемы нужна политическая воля, и он мне ее дал», – рассказывал Ренат Тимерзянов.

С этого момента началась системная война. Первой отработали группировку «Хади Такташ», затем по этой же схеме пошли остальные ОПГ.

«Мы стали сажать целыми группами, а не поодиночке. Первыми в стране. Почему часть преступлений брал на себя молодняк? Старшие их толкали и говорили, что им много не дадут, а как они вернуться у них все будет. Была определенная идеология, и молодежь шла на это, даже если преступление совершали не они. Мы создали схему учета ОПГ и их участников. И мы не снимали кого-то с учета, даже если их сажали. Потому что даже во время отсидки у них оставалась налаженная связь с внешним миром», – рассказывал он.

Казалось, судьба навечно сплела его биографию с Татарстаном, но в 2011 году последовало новое назначение, он возглавил ГУ МВД России по Алтайскому краю. После двух лет службы, в 2013 году, он вернулся домой, но уже в качестве Главного федерального инспектора по Татарстану. Эту должность он занимал до 2020 года, после этого в декабре 2025 года его назначили помощником Премьер-министра РТ – куратором подразделения из Татарстана в зоне СВО.

«Он был руководителем колоссальной принципиальности, у него был Божий дар с точки зрения сыскного ремесла»

Главный государственный жилищный инспектор Республики Татарстан Александр Тыгин когда-то работал вместе с Ренатом Тимерзяновым в системе МВД.

«Это большой человек, который вырастил огромное количество молодых сотрудников, в том числе и я работал под его крылом. Ренат Тимерзянов был руководителем колоссальной принципиальности, он всегда подавал личный пример. У него был Божий дар с точки зрения сыскного ремесла. Его роль в ликвидации в Татарстане в 90-х годах всех преступных сообществ – колоссальная. Если бы не такие генералы, как бы сейчас жилось людям в Татарстане? Это очень большой вопрос», – сказал он.

По словам Александра Тыгина, Ренат Тимерзянов приложил руку к уничтожению и больших и малых формирований на территории всей республики, будь то банда из пяти человек в Нурлате или огромная группировка из Набережных Челнов.

«Это же не просто взять и ликвидировать – это кропотливая работа по сбору огромного объема доказательств. В каждом из этих городов он смог сформировать те или иные команды оперативных работников, следователей, объединить это все с прокуратурой, с судом. Грандиозная работа, она невидимая, но он ее провёл. Он прошел все ступени службы в министерстве, успел поработать в Алтае. Поэтому для республики это личность, это человек, который на своем милицейском посту совершил много полезных, простых, понятных дел, прожил свою жизнь не зря, оставив большой след», – добавил Александр Тыгин.

Александр Тыгин назвал смерть Рената Тимерзянова колоссальной потерей, вспомнил, что к генералу он сам и множество других подчиненных всегда относились с теплом.

«Это был большой, смелый и решительный человек, он мог взять на себя большую ответственность»

Больше десяти лет в общей сложности с генералом проработала Лариса Расческова. Сначала, как пресс-секретарь криминальной милиции МВД по РТ, когда Ренат Тимерзянов был первым заместителем министра внутренних дел РТ, а с мая 2013 года по 2020 год она была советником по информационной политике ГФИ РТ, когда он был Главным федеральным инспектором Татарстана.

«Это был большой, сильный человек, смелый и решительный, он мог взять на себя большую ответственность. С другой же стороны он был очень добрым, но непримиримым к врагам республики, всегда придерживался позиции: "Вор – должен сидеть в тюрьме". И до последнего он боролся с группировщиками, так как сильно переживал за детей, что они могут попасть в эти сети», – рассказала она.

Лариса Расческова поделилась историей о трудолюбии Рената Тимерзянова. Когда она только пришла работать, оперативники рассказывали ей, что он приходил на допросы, не лез ни к кому с советами и не мешал, но слушал, задавал вопросы и делал выводы.

«Он хотел докопаться, сделать выводы и разобраться сам. Это позиция старой гвардии – все сам и сам. За что бы он не брался, всегда доводил до конца, с ним было очень комфортно работать, потому что он всегда ставил реальные задачи, заоблачных не было, он всегда знал, что хотел видеть в фильме или статье», – подытожила Лариса Расческова.

«Асгат Сафаров и Ренат Тимерзянов сломали хребет организованной преступности так, что она уже не смогла восстановиться»

«Ренат Закиевич – настоящий офицер, настоящий генерал. Я очень много занимался криминальной хроникой в свое время, поэтому мне часто приходилось соприкасаться, в том числе и с ним. Их главная заслуга в том, что, он – первый заместитель министра и Асгат Сафаров – тогда глава МВД Татарстана – взялись за организованную преступность в Казани, которая в то время подняла голову и начала властвовать на казанских улицах. Но они сломали ей хребет так, что она уже не смогла восстановиться», – рассказал он.

Ильшат Аминов отметил огромную работу по выявлению главарей ОПГ и сбору доказательств против них, проделанную Ренатом Тимерзяновым.

«Мы на суды ходили как на работу, мои корреспонденты тоже. Это были очень громкие процессы над группировками, которые потом заканчивались тем, что и главарей, и активных участников отправляли в края не столь отдаленные. И, вы знаете, с тех пор Казань задышала спокойно. И на улицах стало спокойнее, и люди начали спокойно делом заниматься, потому что очень активные и опасные антисоциальные элементы были нейтрализованы. Эту работу возглавили как раз Тимерзянов и Асгат Сафаров», – сказал он.

Ренат Тимерзянов, Асгат Сафаров на встрече с участниками конкурса «Лидеры России» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ильшат Аминов вспомнил, что преступники называли Тимерзянова жестким человеком, но уважали его, ведь он всегда был справедлив и честен со всеми.

Прощание с Ренатом Тимерзяновым состоится завтра, 10 мая, в 9 часов утра в Культурном центре МВД Татарстана.