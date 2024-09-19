«Он ваш, доморощенный»: Асгат Сафаров представил лениногорцам Гирфанова

Исполнять обязанности руководителя исполкома Лениногорского района будет Марат Гирфанов — бывший замглавы Альметьевского района. На внеочередной 43-й сессии Совета Лениногорского района руководитель Аппарата Раиса Республики Татарстан Асгат Сафаров представил депутатам нового назначенца.

«Управленческий опыт и человеческие качества позволят Марату Нилевичу эффективно руководить муниципальным районом. И тем более он для вас не чужой. Его отец родом из деревни Елхово. Одним словом, он ваш, доморощенный», — отметил Сафаров.

В качестве напутствия новому руководителю Асгат Сафаров пожелал, чтобы на сегодняшнем непростом этапе развития страны в целом, и в районе обеспечивалась стабильность муниципальных межконфессиональных отношений, общественный порядок, безопасность граждан, бесперебойная работа всех служб обеспечения жизнедеятельности территорий.

«С учётом начала отопительного сезона важно держать на повседневном контроле прохождение зимнего сезона, бесперебойную и слаженную работу социальной сферы, завершение работ в рамках федеральных республиканских программ текущего года и подготовку задела программ на 2025 год», — обозначил задачи руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан.

Как ранее сообщал «Татар-информ», нынешний глава Лениногорского района Рягат Хусаинов сложил с себя полномочия главы муниципального образования в связи с избранием депутатом в Госсовет РТ седьмого созыва. На посту руководителя района он трудился 15 лет.

Сегодня в трех районах Татарстана произошли кадровые перестановки после выборов 8 сентября. Кроме Хусаинова пост покинули глава Аксубаевского района Камиль Гилманов и руководитель Тюлячинского района Назип Хазипов.