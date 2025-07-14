«Он создал образ Бога»: Татарстан отметил день рождения Гавриила Державина

В республике Татарстан проходят торжества к 282-летию со дня рождения русского поэта, писателя и государственного деятеля Гавриила Державина. Первому министру юстиции Российской империи возложили цветы, а также провели праздник поэзии в родном Лаишевском уезде.

Церемония возложения цветов прошла в Лядском саду, где установлен памятник Державину. Митинг прошел при участии министра юстиции Татарстана Рустема Загидуллина, первого заместителя министра культуры РТ Юлии Адгамовой и председателя Союза писателей РТ Ркаилы Зайдуллы. В качестве гостя среди собравшихся можно было встретить и министра культуры Татарстана Ираду Аюпову.

Во вступительной речи Загидуллин напомнил, что Державин – первый министр юстиции Российской империи. Своей задачей на этом посту Державин считал создание эффективной судебной системы.

Свое слово на церемонии сказал поэт, критик, Заслуженный деятель искусств ТАССР Ренат Харис. Для него личность Державина имеет особое значение.

«Его произведения тронули меня 60 лет тому назад, когда я был еще студентом. Я пытался перевести его великую оду "Бог" на татарский язык. У меня не получалось, я мучился, и смог перевести ее за два приема – когда мне исполнилось уже 60 лет. В молодости не хватало словарного запаса, понимания жизни и некоторых глубинных философских проблем», – рассказал Харис корреспонденту «Татар-информа».

Харис известен тем, что ему удалось перевести на татарский язык оду «Бог». Этот текст трудно переводим на татарский, потому что приходится иметь дело с иными культурой и языком (об этом в прошлом году упоминал Ркаил Зайдулла). В 2016 году за книгу переводов од Гавриила Державина на татарский язык «Кизләү» Харис был удостоен Республиканской премии им. Державина.

«Он создал невозможный образ. Создать образ Бога в словах – это непостижимо, трудно и сложно. Он – единственный из великих писателей и поэтов, кто смог своими словами передать [этот образ] наиболее полно, осязаемо, почти на уровне святых книг», – считает писатель.

До сих пор Державин вдохновляет Рената Хариса, и каждый день, гуляя по «Саду медного старика» (тат. «Бакыр бабай бакчасы» – так писатель называет Лядской садик), он передает Державину привет: «Здравствуй, Гавриил Романович Державин!».

«Его творчество будет всегда актуально, ибо он затрагивает глубинные состояния, коллизии человеческой души. Поэтому Державин будет и вечно молодым, и недосягаемо старым», – уверен Харис.

После того, как десятки людей возложили к памятнику Державина красные гвоздики, праздник «отправился» на микроавтобусах в Лаишево. В Лаишевском районе (село Сокуры) 282 года назад и родился Державин.

Помимо праздника поэзии здесь прошло еще одно крупное событие – был назван лауреат Республиканской премии имени Гавриила Державина. Премию вручила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Премия Державина – ежегодная премия, но каждый год она «чередуется»: один год она присуждается за выдающуюся работу в сфере юриспруденции и права, на следующий год – в сфере литературы. В прошлом году держателем премии (и 200 тысяч рублей призовых) стал доктор юридических наук Ильдар Бегишев за исследование в области уголовно-правового регулирования робототехники. В этом году победителя выбрали из области художественной литературы.

Среди соискателей премии Министерство культуры Татарстана утвердило 9 претендентов. Среди них Галина Булатова (книги переводов «Сильнее меня», «На своем языке» и другие переводы татарской поэзии), Вера Хамидуллина (поэтический сборник «Риски памяти»), Екатерина Аничкина («Кролик на луне»), Евгений Сухов (трилогия «Скитания Чудотворной») и другие.

«Евгений Сухов, автор, который стал известен в 90-х годах, написал нашумевший "Я – вор в законе". Но это было начало его творчества», – отметил председатель Союза писателей республики.

Сухов родился в Германии. По словам Зайдуллы, сейчас он живет в Австрии. Первые попытки в литературном творчестве Сухов предпринял еще в юности. В биографии писателя на сайте Союза писателей РТ указано, что это было еще в 1969 году. Окончательно Сухов-писатель сформировался к началу девяностых. В 1993 году в газете «Молодежь Татарстана» начал печататься его роман «Я – вор в законе». Позднее Сухов начал сотрудничать с московскими издателями.

«Скитания Чудотворной» – это не только история Казанской иконы Божьей Матери. Конечно, там есть история, она начинается даже с VI века, когда не было икон. Это история Евразии и религии», – обратил внимание Зайдулла.

Состав жюри включает и чиновников, и министров, а Зайдулла представил в нем цех писателей. Для него в первую очередь были важны художественно-эстетические качества произведения. По его мнению, «Скитания» отвечают всем строгим требованиям. Голосование было тайным. Суховская трилогия опередила всех.

«Он пишет давно и умеет рассказывать историю как писатель всероссийского масштаба, не скажу мирового», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Зайдулла.

После обширной музыкальной и поэтической программ были названы победители районного конкурса детского поэтического творчества «Старик Державин нас заметил…». Конкурс проходит ежегодно среди детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. На конкурс принимаются стихотворения собственного сочинения на свободную тематику на русском и татарском языках.

В этом году победителями стали ученик Никольской СОШ Максим Яковлев (стихотворение «Июльский теплый и уютный вечер) и ученица Лаишевской гимназии №1 Александра Арсютова (стихотворение «Лаишево»).

Праздник поэзии завершился выступлениями ведущих (заслуженный артист РТ Дмитрий Язов и народная артистка РТ Гузель Шакирзянова) и Ольги Шатровой с ансамблями «Каравон» и «Русская душа».