В КЦ Пушкина прошло очередное обсуждение списка кандидатов Державинской премии-2025

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

В Культурном центре Пушкина были представлены 9 кандидатов на соискание Республиканской премии имени Г. Р. Державина в 2025 году.

Республиканская премия имени Гаврилова Державина – ежегодная премия, но каждый год она «чередуется»: один год она присуждается за выдающуюся работу в сфере юриспруденции и права, на следующий год – в сфере литературы. В прошлом году держателем премии (и 200 тысяч рублей призовых) стал доктор юридических наук Ильдар Бегишев за исследование в области уголовно-правового регулирования робототехники. В этом году победителя выберут из области литературы.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Традиционно сначала обсуждение проходит в коллективах, например, в Союзе писателей РТ. Сегодня обсуждался финальный вариант списка кандидатов при участии их самих, экспертов и представителей Союза писателей. В преддверии дня рождения Гавриила Державина пройдет заключительное заседание комиссии. Лауреаты премии будут награждены 14 июля в торжественной обстановке в городе Лаишево, на малой родине поэта. В прошлом году имя победителя стало известно уже 10 июля.

«Естественно, сложно определить критерии, которые бы сказали, что эта литература лучше, а эта – хуже. Но все же эксперты сообща оценивают вклад в литературу, оценивают само произведение, его новизну, идею, актуальность», – рассказал журналистам начальник отдела взаимодействия с общественными организациями и СМИ Министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов.

Произведения, которые подаются на премию, очень разнообразны по темам и жанрам. Здесь бывали поэтические сборники и романы, повести и рассказы. В прошлый раз (в 2023 году) победителем премии стал журналист, автор документальных телефильмов Айрат Бик-Булатов за книгу «Очерки истории казанской журналистики (1758-1918)».

Фото: пресс-служба Лаишевского района

«В этом году как таковых литературоведческих работ нет, участвуют уже сложившиеся литераторы, писатели и поэты», – отметил Файзрахманов.

Структурно в этом году номинантов можно разделить на несколько блоков: любовная лирика, любовь к родине, история и переводы. Имена соискателей Министерство культуры РТ объявило 4 дня назад.

– Екатерина Аничкина с книгой «Кролик на луне»,

– Галина Булатова с переводами татарской поэзии на русский язык (стихов Туфана Миннуллина, Лены Шагирзян, Нура Ахмадиева, Роберта Миннуллина, Лябиба Лерона, Ильсияр Иксановой и других авторов), а также с книгами переводов «Сильнее меня» и «На своем языке»,

– Евгений Сухов с трилогией «Скитания Чудотворной»,

– Дмитрий Сивков с романом «Дубровский. Дело князя Верейского»,

– Светлана Мингазова со сборником стихотворений «В хрупком сумраке утра...»,

– Людмила Уфимцева с книгой «Писатель Геннадий Паушкин»,

– Эдуард Учаров с книгой «Каменев идет умирать…»,

– Вера Хамидуллина с поэтическим сборником «Риски памяти»,

– Рауза Хузахметова с книгой «Цвета радуги».

«Думаю, я раскрыл некоторые тайны, которые неизвестны широкому читателю», – вещал с монитора Сухов. Он некоторое время провел в индивидуальных экскурсиях по Ватикану, которые, как он утверждает, расширили его познания в отношениях Русской православной церкви и Ватикана.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Представительница Екатерины Аничкиной просила обратить внимание на детских писателей: «Хотелось бы, чтобы на воспитание юного читателя обращали больше внимания. В Татарстане от силы пять человек пишут для детей».

Соискатели подробнейшим образом рассказали о своих заслугах и званиях, кратко изложили содержание своих произведений, кто-то зачитал отдельные фрагменты. В ходе обсуждения также прозвучало предложение устраивать творческие вечера в рамках Державинской премии. Точного ответа не последовало, но предложение было учтено.

«Хотелось бы, чтобы читатель знал этих поэтов больше и лучше. Пишут хорошо, пишут интересно», – считает Файзрахманов.