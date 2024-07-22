«Он сам распоряжается счетами близких»: суд арестовал часть имущества Руслана Баязитова*

Вахитовский районный суд Казани рассматривает дело о разжигании ненависти через интернет с угрозой применения насилия Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Баязитов* не финансировал запрещенные организации»

На сегодняшнее заседание по делу казанского предпринимателя Руслана Баязитова* не явился ни один свидетель, однако удвоилось количество адвокатов. Напомним, Вахитовский районный суд Казани рассматривает дело о разжигании ненависти через интернет с угрозой применения насилия.

Помимо защитника Баязитова* – Хусаинова на заседании присутствовал адвокат супруги подсудимого – Исмагилов. Его присутствие было вызвано тем, что государственный обвинитель ходатайствовала об аресте счетов дочери и жены подсудимого. По ее словам, Руслан Баязитов* лично распоряжается счетами ближайших родственников и теоретически может финансировать запрещенные организации.

Старший помощник прокурора Вахитовского района Елена Петрова озвучила информацию о счетах супруги Баязитова*, на которых находится несколько десятков миллионов рублей, и счетах дочери, на которых лежит более 10 миллионов рублей и почти 5 миллионов долларов.

Защитники попросили отклонить ходатайство прокурора, аргументируя тем, что часть этих средств находится на специальных счетах, которыми родственники не могут свободно распоряжаться. По их словам, эти деньги предназначены для различных бизнес-проектов и модернизации производства. Адвокат Хусаинов подчеркнул, что Баязитова* еще на стадии следствия проверяли на предмет финансирования запрещенных организаций, но доказательств не обнаружили.

Он также отметил, что по инкриминируемой подсудимому статье не предусмотрен арест счетов и каждый гражданин имеет право хранить деньги в банке: «Все присутствующие в этом зале хранят деньги в банке, это не является преступлением».

Судья частично удовлетворил ходатайство государственного обвинителя.

«Наложить арест на 600 тысяч рублей на одном из счетов супруги Руслана Баязитова*, в остальной части ходатайства отказать», – постановил судья.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

За что судят предпринимателя Руслана Баязитова*?

Летом прошлого года известный казанский бизнесмен, будучи пьяным, спровоцировал конфликт в интернет-чате. Он допустил оскорбительные высказывания в адрес русских и негативно отзывался о сторонниках специальной военной операции. Мужчина также неуважительно отозвался о Президенте РФ и высказал пожелания о поражении России в военных действиях.

Предприниматель – уроженец Казани, состоит в браке, воспитывает двоих детей. На момент задержания он являлся учредителем нескольких организаций и индивидуальным предпринимателем.

Видеозапись с его заявлениями была обнаружена сотрудниками полиции при мониторинге Сети. Вскоре после этого казанского бизнесмена оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил РФ и подвергли административному аресту на 14 суток по статье о публичной демонстрации нацистской, экстремистской или запрещенной символики.

Спустя несколько дней полиция направила материалы в Следственный комитет Татарстана для возбуждения уголовного дела. В этот же период директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, получившая «многочисленные обращения по поводу экстремистских высказываний предпринимателя Баязитова*», прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале.

«Он заявил, что поддерживающих СВО нужно лишать жизни, а тем, кто идентифицирует себя как русский, желает смерти. Рассматриваю эти заявления как угрозу в адрес миллионов россиян. И в мой адрес лично», – отметила она.

Екатерина Мизулина направила обращения в Следственный комитет и МВД России.

А уже в ноябре прошлого года Баязитова* включили в федеральный перечень экстремистов и террористов. Это следует из данных сайта Росфинмониторинга.

На первом судебном заседании старший помощник прокурора Вахитовского района Елена Петрова сообщила суду, что в ночь на 6 июля прошлого года Руслан Баязитов*, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошел в публичный чат с 80 тысячами пользователей. Там он начал оскорблять русских, обвиняя их в ненависти ко всем остальным национальностям, используя нецензурные выражения.

«Обвиняемый совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение группы лиц по признаку происхождения и национальности – русские, а также по принадлежности к социальной группе – поддерживающие специальную военную операцию. Баязитов* сделал это публично с использованием интернета и с угрозой насилия. Он заявил о готовности лишать жизни лиц русской национальности, поддерживающих проведение СВО», – заявил государственный обвинитель.

Согласно результатам лингвистической экспертизы, фраза «Да, я испытываю неприязнь к этой нации и готов за это отвечать. Я готов причинять вред тем, кто поддерживает СВО» содержит признаки возбуждения ненависти и вражды, а также унижения группы лиц.

Баязитов* виновным себя не признает. В случае если суд признает его виновным, ему может грозить от 3 до 6 лет лишения свободы.

По данным rusprofile.ru, Баязитов* — учредитель ООО «МЭЛТ», ООО «МЭЛТ-Интернет», ООО «Энергозащита», ООО «Элкей», ООО «Сальвадор». Ранее группа «МЭЛТ» была одним из крупнейших поставщиков компьютеров и программного обеспечения в Казани, а также предоставляла услуги доступа в интернет.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов