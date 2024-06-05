«Призывал устроить геноцид в Татарстане»: в Казани стартовал суд над Русланом Баязитовым*

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«В СИЗО еще на полгода»

В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу казанского предпринимателя Руслана Баязитова*. Его обвиняют в разжигании ненависти через интернет с угрозой применения насилия. Баязитов* «прославился» летом прошлого года, когда в Сеть утекли его разговоры в чате на 40 человек, где он публично призывал к геноциду русского населения в Казани.

Предприниматель родился в Казани, женат, у него двое детей. На момент задержания он был учредителем в нескольких организациях и индивидуальным предпринимателем.

Процесс начался с того, что сторона обвинения запросила продление ареста Баязитову на время суда, на 6 месяцев. Подсудимый сразу же возразил.

«Оснований содержать меня в СИЗО нет, я уже 9 месяцев не видел своих детей. Если есть возможность получить меру пресечения, не связанную с арестом, я бы попросил избрать ее», – сказал он.

Однако судья принял решение продлить Руслану Баязитову* срок содержания под стражей на полгода, до 28 ноября. После этого суд перешел к заслушиванию обвинения.

«Да, я ненавижу эту нацию и готов за это отвечать»

Старший помощник прокурора Вахитовского района Елена Петрова сообщила суду, что в ночь на 6 июля прошлого года Руслан Баязитов*, будучи пьяным, зашел в публичный чат, в котором состояли 80 тысяч пользователей. Там он начал оскорблять русских, обвинять их в ненависти ко всем остальным национальностям и нецензурно высказываться.

«Совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение группы лиц по признаку происхождения и национальности – русские, а также по принадлежности к социальной группе – поддерживающие специальную военную операцию. Баязитов* сделал это публично с использованием интернета и с угрозой насилия. Он высказался о том, что готов убивать лиц русской национальности, которые поддерживают проведение СВО», – сказал государственный обвинитель.

По результатам лингвистической экспертизы слова: «Да, я ненавижу эту нацию и готов за это отвечать. Я готов убивать и уничтожать тех, кто поддерживает СВО», – содержат в себе признаки возбуждения ненависти и вражды, а также унижения группы лиц.

Баязитов* в свою очередь заявил, что вину не признает. Если суд признает его виновным, то ему может грозить от трех до шести лет лишения свободы, но – вспомним цитату Баязитова* в чате: «Готов за это ответить».

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Расцениваю эти заявления как угрозу в адрес миллионов россиян и в мой адрес лично»

Произошли описанные события в августе прошлого года – именно тогда Руслан Баязитов* выступил со своими высказываниями в интернет-чате. Видеоролик с его заявлениями обнаружили полицейские во время мониторинга сети. Почти сразу казанского бизнесмена оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил РФ и арестовали на 14 суток по статье о публичной демонстрации нацистской, экстремистской или запрещенной символики.

Через несколько дней полиция направила в Следственный комитет Татарстана материалы для возбуждения уголовного дела.

В этот же период времени директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, которой поступили «массовые обращения по поводу экстремистских заявлений предпринимателя Баязитова*», написала в своем Telegram-канале комментарий по этому поводу.

«Он заявил, что поддерживающих СВО нужно убивать, а тем, кто считает себя русским, желает смерти. Расцениваю эти заявления как угрозу в адрес миллионов россиян. И в мой адрес лично», – сказала она.

Екатерина Мизулина написала обращения в Следственный комитет и МВД России.

А уже в ноябре прошлого года Баязитова* включили в федеральный перечень экстремистов и террористов. Эта следует из данных сайта Росфинмониторинга.

По данным rusprofile.ru, Баязитов* — учредитель ООО «Мэлт», ООО «Мэлт-Интернет», ООО «Энергозащита», ООО «Элкей», ООО «Сальвадор». Ранее группа «Мэлт» была одним из крупнейших продавцов компьютеров и программного обеспечения в Казани, а также предоставляла услуги интернета.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов