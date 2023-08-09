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Казанского бизнесмена оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
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Бизнесмена из Казани привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Во время мониторинга сети полицейские обнаружили видеоролик, в котором казанец дискредитировал специальную военную операцию, которую ВС РФ проводят на территории Украины.
Стражи правопорядка установили личность правонарушителя и доставили его в территориальный отдел МВД для разбирательства.
В итоге местного предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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