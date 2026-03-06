«Он сам примет решение, когда атаковать»: участник «Батырлар» Якты разработал дрон с ИИ

Будет сам искать цель и выбирать подходящий момент для атаки – такой умный дрон придумали ветеран СВО из Татарстана Айдар Сайфутдинов и его команда. Разработать дрон удалось благодаря проекту «Батырлар. Герои Татарстана». О том, чем новый беспилотник удивит врага, читайте в репортаже «Татар-информа».





Фото: предоставлено проектом «Батырлар. Герои Татарстана»

«Наша республика сама себя может полностью снабжать и зависеть только от себя»

Ветеран СВО вместе с командой с проекта «Батырлар. Герои Татарстана» разработали FPV-дрон с искусственным интеллектом. К концу лета такие беспилотники планируют запустить в массовое производство.

Один из авторов проекта, Айдар Сайфутдинов, родом из Заинского района. Осенью 2022 года он был мобилизован. Через полтора года вернулся домой после тяжелого ранения – подорвался на мине и лишился обеих ног. Его наградили орденом Мужества.

Полтора года на передовой, по его собственному признанию, стали для него серьезным испытанием, которое он успешно прошел. Айдар с позывным Якты стал один из немногих мобилизованных, получивших на передовой звание лейтенанта. Он успешно руководил своим подразделением, его неоднократно хвалило командование, он был награжден медалью Александра Суворова.

Сейчас он уверенно ходит на протезах, работает и активно участвует в общественных мероприятиях, занимается воспитанием молодежи. Большим прорывом для него стало участие в проекте «Батырлар».

«Моим наставником стал министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко. Мне предстоит разработать проект. Если все пройдет удачно, предложат работу в правительстве. Я уже построил некоторые планы – хочу сделать акцент на развитии промышленности, повышении мощностей. У нас богатая природными ресурсами и людьми республика. В Камском Устье гипс добывают – мы можем, например, профинансировать этот рудник и снабдить всю республику стройматериалами. Нам не придется закупать это все где-то за рубежом. Наша республика сама себя может полностью снабжать и зависеть только от себя, как в Советском Союзе: сами добывали, производили и строили. Я люблю нашу Родину, готов трудиться на благо и популяризацию Татарстана. Мы – уникальная республика, ничего подобного в России нет», – отметил Айдар.

Фото: предоставлено проектом «Батырлар. Герои Татарстана»

«Будет круто, если мы воспроизведем полную сборку БПЛА из отечественных комплектующих»

Во время участия в проекте Айдар вместе с командой разработали дрон – он учел все минусы беспилотников, с которыми работал на передовой, усовершенствовал его, и получилась версия, которая дает большие надежды участникам СВО.

«На реализацию проекта меня побудил опыт ОЭЗ “Алабуга”, где изготавливают знаменитые “Герани”. Здесь в одной локации производят всю комплексную сборку. Татарстан в этом отношении первый и единственный в России, а теперь имеет и мировую славу и признание. Я думал: “Как круто будет, если мы на их примере создадим подобное предприятие!” Тоже воспроизведем полную комплексную сборку БПЛА с применением отечественных комплектующих», – рассказал Айдар.

К работе он решил привлекать опытных сборщиков-клепальщиков из числа ветеранов СВО: для предприятия опытные сотрудники, а для ветеранов – рабочие места.

«Моя команда провела большую работу по набору материально-технической базы, сбору информации по комплектации и оснащению БПЛА. Мы встречались с производителями комплектующих в республике и в других областях. Самое главное – мы получили поддержку профильных специалистов Казанского авиационного института. Они уверили нас, что на сегодняшний день в республике имеются все ресурсы для реализации данного проекта», – рассказывает он.

Команда ветерана планирует стать резидентом научно-производственного центра беспилотных авиационных систем, который запустят уже в этом году на базе научно-производственного центра. Именно там будет находиться производство.

Фото: предоставлено проектом «Батырлар. Герои Татарстана»

«Мы провели тестирование на полигоне и прошли различные испытания»

«Во время обучения на проекте “Батырлар. Герои Татарстана” мы получили профильные знания и ознакомились с региональными и федеральными проектами. Это дало хороший фундамент, который позволил создать собственную разработку. Наши наставники из Минпромторга и Минэкономики дали ясность и понимание, как нам дальше двигаться и какие шаги нам предстоит сделать в будущем», – объяснил он.

Благодаря программе «Батырлар» ветераны получили финансирование для своего проекта, отметил Айдар.

«Затем мы приняли решение создать опытно-конструкторское бюро ”Самрук-технологии”, которое будет специализироваться на производстве ударных FPV-коптеров с применением искусственного интеллекта. На сегодняшний день мы провели тестирование на полигоне и прошли различного рода испытания. Модель показала свою эффективность. Она оснащена вычислительным модулем, вшитым программным обеспечением отечественного производителя, аналоговой камерой и датчиками маневрирования. Наш дрон оснащен многоканальной радиосвязью, которая позволяет ему летать на расстояния до 20 километров», – объясняет ветеран.

Еще одна важная особенность – этот дрон не поддается воздействию РЭБ.

Фото: предоставлено проектом «Батырлар. Герои Татарстана»

«Дрон за 400-600 долларов способен уничтожать вражескую технику стоимостью в миллион»

Себестоимость производства одного такого дрона, по словам Айдара Сайфутдинова, порядка 45 тысяч рублей, а рыночная цена – 60-70 тысяч рублей.

«Надеемся запустить производство уже летом. Планируем, что будет выпускать поначалу около тысячи дронов в месяц. Такие беспилотники, с искусственным интеллектом, еще никто не производил. Стандартными FPV управляет оператор, стоимость их около 50 тысяч рублей. Наши обходятся без оператора – за счет вычислительного модуля он сам принимает решение, когда и как атаковать противника. В вычислительный модуль устанавливается программа и вводятся данные, по каким целям необходимо бить.Только представьте – наш дрон стоимостью 400-600 долларов будет способен уничтожать вражескую технику стоимостью в миллион долларов!» – подчеркнул он.

Айдар подчеркнул, что они планируют и вторую линию сборки – для гражданского сектора. Например, для МЧС, газонефтеперерабатывающих предприятий, охраны окружающей среды, охраны правопорядка.

«В условиях санкционного давления нам остается лишь прийти к промышленной автономии и технологическому суверенитету. Благо мы имеем все возможности к импортозамещению зарубежных комплектующих. Я и моя команда желаем одного – дальше служить на благо Татарстана и быть полезными обществу. Мы с широко открытыми глазами смотрим на будущее республики. Гордость за родной Татарстан заставляет нас действовать. Мы хотим на деле доказывать, что значит надпись “сделано в Татарстане”», – отметил ветеран спецоперации.