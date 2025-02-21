«Их опыт нужно использовать в госуправлении»: как будет работать «Батырлар. Герои РТ»

Заявки на участие в аналоге программы «Время героев» в Татарстане поступают со всей страны. Те, кто еще на передовой, и те, кто уже вернулся, смогут переобучиться и стать управленцем районного или республиканского уровня. Но сначала нужно пройти строгий отбор. Как подать заявку и что входит в программу обучения – в материале «Татар-информа».





В Татарстане запустили свой аналог программы «Время героев», заявки на участие подали уже почти полтысячи человек

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня тысячи татарстанцев проявляют мужество и отвагу на полях сражений»

Не прошло и трех дней, как в Татарстане запустили свой аналог программы «Время героев», а заявки на участие подали уже почти полтысячи человек, и это не предел. Участниками «Батырлар. Герои Татарстана» смогут стать все жители России. Учитывая, каким был ажиотаж был при запуске федеральной программы, становится понятно – чтобы пройти отбор в Татарстане, придется серьезно потрудиться.

Кто сможет участвовать в программе, а кому дорога закрыта, как будет проходить отборочный этап, смогут ли принять в нем участие действующие участники СВО – будет ли заочная форма? Эти вопросы сегодня обсудили на заседании Общественного совета, посвященного образовательной программе, председателем которого стал руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

«Сегодня тысячи татарстанцев бок о бок вместе с другим многонациональным народом Российской Федерации отстаивают интересы нашего государства, ее безопасность, суверенитет, проявляют мужество и отвагу на полях сражений и с честью выполняют свой воинский долг. Без сомнения, победа будет за нами – никто в этом не сомневается!» – заявил Асгат Сафаров.

На заседании Общественного совета под председательством Асгата Сафарова обсудили подробности участия в программе «Батырлар. Герои Татарстана» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нам необходимо использовать их опыт в системе государственного и муниципального управления»

Асгат Сафаров отметил – не за горами тот момент, когда защитники Родины вернутся домой, и очень важно вовлечь их в общественную жизнь.

«Нам необходимо использовать их опыт в системе государственного и муниципального управления, в иных сферах деятельности. Особенно для них будут востребованы министерства социального блока, органы местного самоуправления. В этой связи решением Раиса Татарстана Рустама Минниханова 18 февраля стартовала программа для ветеранов и участников специальной военной операции “Батырлар. Герои Татарстана”», – отметил председатель совета.

Тех, кто пройдет отбор, ждет обучение по специальной образовательной программе, разработанной специально для них. Поддержат участников персональные наставники – вице-премьеры, министры, главы районов. Стажировку они пройдут в государственных и муниципальных органах, смогут реализовать различные спецпроекты и самое главное – участники программы получать все шансы расти и двигаться по карьерной лестнице.

Школа государственного и муниципального управления КФУ станет основной площадкой для обучения, планируется подключить и другие учебные учреждения.

«Мы планируем отобрать 90 человек – 60 из числа ветеранов СВО и 30 человек из тех, кто сегодня находится в зоне спецоперации. Пройти обучение они смогут после демобилизации», – отметил Асгат Сафаров.

Александр Белов рассказал, что для участия могут заявиться граждане РФ – участники СВО, имеющие высшее профессиональное или среднее образование и опыт управления коллективами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пройти отбор не смогут участники СВО с судимостью

Подать заявку и узнать все подробности о программе можно на сайте программы. Для кандидатов будет работать и горячая линия, рассказал руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан Александр Белов.

«Раис Татарстана определил дорожную карту проекта, в которой прописаны сроки по основным задачам программы. Для участия в отборе могут заявиться граждане Российской Федерации, которые являлись или являются участниками СВО, имеют высшее профессиональное или среднее образование и имеют опыт управления коллективами», – объяснил Александр Белов.

Те, у кого есть судимость, те, кто судом лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, принять участие в программе не смогут, добавил он. После объявления итогов отбора участников разделят на две группы, и начнется непосредственно обучение.

«Первая группа будет состоять из тех, кто вернулся домой, – это ветераны СВО. Они сразу приступят к подготовке. Вторая группа, сформированная из военнослужащих, которые сегодня находятся на территории СВО, начнет обучение после прекращения военной службы и демобилизации», – рассказал Александр Белов.

Игорь Привалов: «Те кандидаты, у кого заполнены анкеты, написаны эссе и прикреплены все необходимые документы, допускаются ко второму этапу» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оценят управленческий потенциал и интеллект участника

Подробнее о том, как подать заявку на участие в программе, рассказал директор Высшей школы государственного и муниципального управления Приволжского федерального университета Игорь Привалов.

Для участия необходимо создать личный кабинет на сайте «Россия – страна возможностей» rsv.ru и подать заявку, затем нужно заполнить анкету, написать эссе – на этот этап выделяется шесть недель.

«В эссе необходимо написать, почему кандидат решил подать заявку, чем он лично может быть полезен в государственной или муниципальной службе, какие его качества ценят коллеги и друзья. Те кандидаты, у кого заполнены анкеты, написаны эссе и прикреплены все необходимые документы, допускаются ко второму этапу», – объяснил он.

Второй этап – это онлайн-тестирование, оно пройдет со 2 по 10 апреля. На этом этапе будет оцениваться управленческий потенциал и интеллект участника.

«Заключительный этап – очное собеседование, состоится с 21 апреля по 19 мая этого года. до собеседования допускаются участники, набравшие наибольшее количество баллов», – отметил он.

Что касается действующих военнослужащих, очный этап для них будет необязательным. Итоги подведут 16 июня.

Программа рассчитана на 538 академических часов, включает стажировки, работу с наставниками.

Обучение будет поделено на четыре модуля: государственная политика и системы государственного управления, экономика и финансы, региональное и муниципальное управление, современные технологии управления.

Расим Баксиков отметил, что именно бойцы СВО, доказавшие свою готовность работать и любовь к Родине, достойны занять должности управленцев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Неважно, где родился, – в Татарстане пригодился»

Герой России, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков в общении с журналистами отметил, что именно бойцы СВО, доказавшие свою готовность работать и любовь к Родине, достойны занять должности управленцев. Также он отметил один большой плюс программы.

«В положении прописано, что участие в программе имеют право принять граждане Российской Федерации, то есть не только жители Татарстана. Моя любимая поговорка: „Неважно, где родился, – в Татарстане пригодился”. Республика Татарстан снова лидер, мы одни из первых запускаем такую программу», – рассказал Расим Баксиков.

Помогать заполнять заявки кандидатам будут социальные координаторы филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан, объяснила руководитель филиала фонда в РТ Гузель Удачина.

«Речь идет не только о доведении информации до наших ребят, которые находятся на сопровождении в нашем фонде, но и непосредственно содействии в том, чтобы ребята смогли заявиться должным образом, возможно, помощь будет оказана и в составлении каких-то документов», – поделилась она.

Программа «Батырлар» – это возможность скорее вернуться к мирной жизни, переобучиться, устроиться на работу, отметила Гузель Удачина.

«Среди наших ветеранов есть запрос на свою реализацию в профессиональном смысле, в своей трудовой деятельности именно на поприще служения обществу на различных публичных уровнях. Вопрос сегодня этот существует, поэтому программа возникла очень своевременно», – отметила Гузель Удачина.

Игорь Привалов в общении со СМИ отметил, что большой акцент будет делаться на практических занятиях Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы рассчитываем на то, что скоро объявят демобилизациюю, будет мир»

Игорь Привалов в общении со СМИ отметил, что большой акцент будет делаться на практических занятиях.

«Я думаю, что в процессе обучения уже будут какие-то назначения на должности, но это не нам решать. Наша задача – учить, готовить и мотивировать», – отметил он.

Оценивать кандидатов будут в том числе и психологи – все очень серьезно. Это нужно, чтобы понять, насколько человек мотивирован к обучению и дальнейшей работе.

Что касается группы тех, кто пройдет отбор, находясь на СВО, заочного обучения для них предусмотрено не будет, ведь в полевых условиях для этого нет ни интернета, ни соответствующей техники, отметил Привалов.

«Эти вопросы мы еще будем решать с Министерством обороны. Есть ли возможность проходить обучение, находясь на красной линии, мы не знаем. Поэтому сейчас мы рассчитываем на то, что скоро объявят демобилизацию, будет мир, война когда-то все равно должна закончиться и эти ребята будут возвращаться. А у нас уже будет сформирована группа. Они будут знать, что как только приедут, попадут в наши руки, и мы начнем образовательные процессы», – объяснил Игорь Привалов.