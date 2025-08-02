Олег Коробченко стал наставником ветерана СВО по программе «Батырлар»

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Заместитель Премьер-министра и министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко назначен наставником участника программы «Батырлар. Герои Татарстана» – ветерана специальной военной операции Айдара Сайфутдинова. Об этом сообщили в Телеграм-канале Минпромторга РТ.

Первая встреча наставника и подопечного прошла в здании министерства. Стороны обсудили дальнейшее обучение, варианты стажировки и профессиональные перспективы. В ходе беседы Олег Коробченко выразил уверенность, что мужество и патриотизм Айдара Сайфутдинова служат примером для всех.

Министр подчеркнул, что уникальный боевой опыт, знания и навыки ветерана должны быть использованы на благо государства. Он пообещал со своей стороны оказывать всестороннюю поддержку, делиться управленческими компетенциями и помочь Сайфутдинову в профессиональном становлении.

Айдар Сайфутдинов окончил Альметьевский политехнический техникум по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», получив квалификацию техника-технолога. С 2013 года он трудился оператором по подземному ремонту скважин в НГДУ «Альметьевнефть».

В настоящее время поступает в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Военную службу начал как младший сержант в Войсках специального назначения, затем стал командиром взвода и получил офицерское звание лейтенанта.

За мужество и военные заслуги Айдар Сайфутдинов удостоен ряда наград: Знака «49 Общевойсковая армия» (2023), Медали «За воинскую доблесть» II степени (2023), Ордена Мужества (2024) и Медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2025).

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова и является республиканским аналогом федеральной программы «Время героев». Он направлен на социальную и профессиональную адаптацию военнослужащих, вернувшихся к мирной жизни.

Видео: Телеграм-канал Минпромторга РТ